Lady Gaga fotografata insieme al nuovo fidanzato (e non è Bradley Cooper) | FOTO

Lady Gaga ha un nuovo fidanzato: fotografata insieme a Dan Horton

Lady Gaga è stata fotografata a Los Angeles con quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato. E non è Bradley Cooper.

La cantante, finita al centro dell’attenzione mediatica per il presunto triangolo amoroso con l’attore Cooper e la ex moglie di lui (Irina Shayk), è stata sorpresa in compagnia del suo ingegnere monitor Dan Horton, 37 anni.

Il bacio tra i due immortalato nella foto non lascia dubbi. Grazie a queste immagini si può escludere quindi una relazione tra Gaga e Bradley. Smentendo anche la notizia sulla convivenza tra i due nell’appartamento di lui a New York circolata nei giorni scorsi.

Dan Horton e Lady Gaga sono stati fotografati insieme al ristorante Granville di Studio City, in California, durante un bruch domenica 28 luglio.

People, oltre alle fotografie del bacio, ha raccolto anche diverse testimonianze dei presenti. I testimoni oculari seduti nei tavoli vicini a Lady Gaga e Dan Horton hanno confermato alla rivista che i due sono rimasti abbracciati per tutto il tempo.

Lady Gaga a casa di Bradley Cooper: la foto “incriminata”

Dan Horton, chi è il nuovo amore di Lady Gaga

Secondo quanto si apprende dalla sua pagina LinkedIn, Horton lavora come ingegnere monitor per la cantante da novembre 2018. È anche proprietario del gruppo Audio Engineering Consulting, e in precedenza ha lavorato con altri artisti di grande nome come Camila Cabello, Bruno Mars e Justin Timberlake.

Dan Horton è stato sposato con l’attrice Autumn Guzzardi, che attualmente recita nel musical off-Broadway Rock of Ages. I due si sono sposati nel 2013 e l’ultimo post su Instagram pubblicato dalla ex moglie che li vede insieme è del 2016.