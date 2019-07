Foto americano bendato, il commento di Salvini

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato la foto del giovane americano bendato e ammanettato nella caserma dei carabinieri dopo essere stato arrestato per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. L’immagine ha suscitato indignazione da più parti, ma Salvini è di tutt’altro avviso. “A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando”, scrive il ministro dell’Interno su Twitter. Il tweet ha ricevuto in pochi minuti migliaia di commenti e condivisioni.

La foto del 19enne Christian Gabriel Natale Hjort bendato e legato dai carabinieri era in precedenza stata pubblicata sul profilo ufficiale della Lega, il partito guidato dallo stesso Salvini. Il Carroccio non ha preso una posizione ufficiale in merito, ma ha lanciato una sorta di sondaggio rivolto agli utenti del social. “Alcuni giornali sostengono che si tratti di una Foto choc, voi che cosa ne pensate?”, si legge nel tweet della Lega-Salvini premier.

Gli utenti si sono divisi tra chi condanna il trattamento riservato all’americano bendato, gridando alla “vergogna”, e chi non ravvisa nessuno scandalo: “Nessuna pietà per questi delinquenti”.

L’Arma dei carabinieri ha preso le distanze dall’episodio e ha aperto un’indagine interna: il responsabile dell’accaduto sarebbe già stato individuato e per lui si profila il rischio di una denuncia per violenza privata e maltrattamenti, oltre alla sospensione del servizio. Il Comando generale dei carabinieri è al lavoro anche per verificare chi abbia scattato la foto e chi l’abbia divulgata all’esterno.

La Procura della Repubblica di Roma, da parte sua, è in attesa di una informativa dall’Arma, ricevuta la quale verrà aperto un fascicolo d’indagine.

