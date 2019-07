Stasera in tv 27 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 27 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 27 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè SUPERSTAR Pronto, Raffaella? …Sono Mina!

Questa sera su Rai 1 torna, come da qualche settimana a questa parte, una puntata speciale di Techetechetè, questa volta tutta dedicata a due donne simbolo della musica italiana: Raffaella Carrà e Mina. I telespettatori avranno il piacere di riascoltare le più belle canzoni di queste due artiste e di ripercorrere le principali tappe della loro carriera attraverso videoclip e immagini delle loro migliori apparizioni televisive.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – La doppia immagine dei miei desideri

Su Rai 2 questa sera un film thriller del 2018 per la regia di Jeff Hare, La doppia immagine dei miei desideri (Bad Tutor).

Trama: Kelly, madre single, è preoccupata per l’andamento scolastico di sua figlia Emily. Assume un tutor, il giovane Devin, che però inizia ad essere ossessionato dalla sua somiglianza con una sua ex…

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Cinderella Man – Una ragione per lottare

23:00 – TG Regione

Questa sera su Rai 3 un bellissimo film con Russell Crowe e Renée Zellweger, Cinderella Man.

Trama: Il film, ambientato durante il periodo della grande depressione americana, racconta la storia di un giovane pugile irlandese che, provenendo da una carriera rovinosa, riesce a battere il campione del mondo diventando un simbolo della speranza per le persone.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Una vita

Su Rete 4 questa sera i nuovi episodi di Una vita, la soap opera spagnola giunta agli episodi 773-774.

Trama: Samuel mente a Ursula per nasconderle di essere stato da Diego insieme a Blanca. In preda alla collera, Blanca sottrae un coltello durante la cena, vuole minacciare Ursula per sapere dove si trova Moise’s. Quando la madre le trova il coltello, Blanca mente e dice che voleva togliersi la vita. Davanti ai ripetuti rifiuti di Arturo, Silvia decide che andrà in Italia con Esteban per trattare con un armatore il rimpatrio dei prigionieri. Arturo dice ad Agustina che sta diventando cieco. Le erbe di Jacinto provocano strani effetti nei sogni di Lolita e Servante. Iñigo chiede a Flora di uscire con Peña, così lui potrà intrufolarsi in soffitta e frugare di nuovo nella sua camera per capire come mai Peña ha scritto una lettera in cui parla del pasticcere.

STASERA IN TV 27 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Ciao Darwin 7 – La Resurrezione

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata in replica della settimana stagione di Ciao Darwin, il divertentissimo programma Mediaset che vede alla conduzione Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

GUIDA TV 27 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Ritorno al futuro

Su Italia 1 questa sera il famosissimo film del 1985 per la regia di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson.

Trama: Marty incontra una sera il dott. Brown, un tipo spiritato che ha inventato una macchina del tempo perfettamente funzionante. Appena Brown finisce di spiegare al ragazzo come usare il veicolo, sopraggiungono i terroristi libici a cui ha rubato il plutonio per l’alimentazione e lo uccidono. Inseguito a sua volta Marty aziona il meccanismo e finisce dritto nel 1955, dove incontra i genitori ancora ragazzi.

PROGRAMMI TV 27 LUGLIO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Little Murders by Agatha Christie

Questa sera in prima serata su La 7 torna Little Murders, sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie.

PROGRAMMI TV 27 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Amanda Knox: la storia senza fine

Stasera su Tv 8 il film che ricostruisce una dei casi di cronaca più noti e dibattuti degli ultimi anni, quello riguardante l’omicidio di Meredith Kercher.

Trama: La notte del 1 novembre 2007 Meredith Kercher viene assassinata. I sospetti ricadono sulla sua coinquilina Amanda Knox e il fidanzato Raffaele Sollecito: inizia un processo che divide l’opinione pubblica.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Come ti divento bella

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Come ti divento bella, con Amy Schumer e Michelle Williams.

Trama: Rene’e è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un’azienda di cosmetici superglamour dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la casa madre dell’azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Rene’e ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Lei, al contrario, ha qualche chilo di troppo e non è quello che le riviste patinate identificano come “innegabilmente bella”

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 27 LUGLIO 2019: SKY UNO

20:05 – Aperol Happy Together Live

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera torna lo chef spagnolo Marc Ribas con la sua versione iberica del noto programma di Alessandro Borghese, 4 Ristoranti.