Lo scippo, la droga, 100 euro e le coltellate: la ricostruzione dell’omicidio del carabiniere a Roma

Carabiniere ucciso a Roma, cosa sappiamo finora | La ricostruzione dei fatti

Per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio a Roma, sono stati fermati due cittadini americani. Nella tarda serata di venerdì uno dei due ragazzi ha confessato di essere stato lui a uccidere con otto coltellate il vicebrigadiere.

Ora anche il secondo statunitense avrebbe ammesso le proprie responsabilità. A quanto ricostruito dagli investigatori, l’autore materiale del ferimento sarebbe il 19enne Lee Elder Finnegan.

Carabiniere ucciso a Roma: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il presunto omicida e il suo amico avrebbero rapinato un pusher nel quartiere Trastevere per “vendicarsi” della truffa subita giovedì 25 luglio.

I ragazzi sarebbero stati ingannati dallo spacciatore. I due erano in cerca di droga, ma la sostanza che hanno acquistato era aspirina tritata e non cocaina.

Dopo essersi resi conto di essere stati truffati, i due americani sono tornati indietro e hanno strappato la borsa al pusher per riprendersi i soldi e la droga. Nel borsello si trovava anche il cellulare dello spacciatore, quest’ultimo ha quindi chiamato il suo numero di telefono per mettersi in contatto con i due americani.

Il pusher sarebbe riuscito quindi a mettersi in contatto con i ragazzi. I due avrebbero risposto al telefono, e avrebbero insistito sulla droga. Pusher e americani si sarebbero accordati per uno scambio: la borsa in cambio della droga “vera” e 100 euro. Si mette in atto il cosiddetto ‘cavallo di ritorno’. (Qui abbiamo spiegato in cosa consiste questa forma di ricatto).

Il luogo di incontro stabilito dalle due parti è stato sotto l’albergo dove gli americani alloggiavano, a pochi passi da piazza Cavour, in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati.

Lo spacciatore, però, decide di chiamare anche i carabinieri. Si presenta al telefono come vittima di un furto. Al 112 racconta anche dell’accordo che ha preso con i suoi “scippatori”. Omette la parte che riguarda la droga.

Agli agenti l’uomo dice che i rapinatori vogliono 100 euro in cambio della sua borsa.

A questo punto entra in scena Mario Cerciello Rega. Accompagnato dal collega Andrea Varriale, Rega si presenta all’appuntamento al posto del pusher. I due militari sono in borghese.

Sono più o meno le tre di notte, i due ragazzi consapevoli di incontrare uno spacciatore nel frattempo si sono armati di un coltello. I carabinieri si presentano all’appuntamento e si qualificano come forze dell’ordine. Chiedono i documenti ai ragazzi, ed è a quel punto che uno di questi estrae il coltello e infilza il vicebrigadiere Rega.

Otto coltellate, 100 euro e un’aspirina al posto della cocaina. Per questo è morto Mario Cerciello Rega.

I due erano stati sorpresi dai militari nella mattina di venerdì 26 luglio presso l’hotel Meridien di via Federico Cesi, a pochi passi dal luogo del delitto. Sono stati identificati grazie all’aiuto delle telecamere di video sorveglianza della zona.

Tanti sono ancora i dubbi sulla dinamica dell’incidente. Gli inquirenti aspettano di approfondire per chiarire la vicenda.

I funerali di Mario Cerciello Rega veranno celebrati lunedì 29 luglio alle 12 a Somma Vesuviana nella chiesa di Santa Croce in via Santa Maria del Pozzo 114, la stessa chiesa dove poco più di un mese fa il carabiniere si era sposato.

