Stasera in tv 26 luglio 2019, i film e i programmi di oggi:

Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 26 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 26 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – Quando parla il cuore

Questa sera su Rai 1 un film indiano del 2012 per la regia di Gauri Shinde, Quando parla il cuore (English Vinglish). La pellicola, di genere drammatico, vede come protagonisti Sridevi, Mehdi Nebbou, Priya Anand e Adil Hussain.

Trama: Una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a guadagnare fiducia in se stessa e il rispetto degli altri…

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21.20 – Quando l’amore si spezza

Rai 2 questa sera ha messo in programmazione un film thriller per la regia di Jon Cassar, Quando l’amore si spezza (When the Bough Breaks).

Trama: John e Laura Taylor vogliono disperatamente un bambino. Dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, assumono Anna, una don na apparentemente perfetta per far loro da madre surrogata…

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La grande storia

Questa sera Rai 3 propone una nuova puntata di La grande storia, con i grandi avvenimenti storici raccontati attraverso immagini esclusive e le voci dei suoi protagonisti.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.30 – Training Day

Su Rete 4 questa sera un film poliziesco dei primi anni duemila con protagonisti Scott Glenn, Denzel Washington e Snoop Dog, Training Day.

Trama: Jake Hoyt è appena entrato nell’Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Jake crede in quel che fa e non ha dubbi sul fatto che il suo sia un compito di rilevanza sociale. Ci penserà il collega veterano Alonzo Harris a cercare di aprirgli gli occhi rivelando tutta la propria corruzione.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 26 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – La sai l’ultima?

Su Canale 5 stasera torna La sai l’ultima?, lo show in cui comici e barzellettieri si sfidano sul palco con la conduzione di Ezio Greggio.

GUIDA TV 26 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.15 – Chicago Med

Italia 1 questa sera manda in onda i nuovo episodi di Chicago Med, con le vicende quotidiane del personale medico di uno degli ospedali più indaffarati di Chicago.

Trama: Barry interviene in una sparatoria rispondendo al fuoco e colpendo un uomo che quindi dovrà essere sottoposto a una delicata operazione. La polizia scopre, però, che il porto d’armi di Barry non è in regola e lo arresta. Al Med viene ricoverata Lindsay, una ragazzina di quattordici anni sposata con un reverendo.

PROGRAMMI TV 26 LUGLIO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – In onda

21:15 – Tut, il destino di un faraone

Questa sera in prima serata su La 7 la miniserie che racconta la storia dell’eterno faraone Tutankhamon, dall’infanzia alle dure prove che ha dovuto superare per affermarsi quale regnante d’Egitto. Protagonista il premio Oscar Ben Kingsley.

PROGRAMMI TV 26 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – X Factor – Il sogno

Stasera su Tv 8 va in onda una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni di X Factor, il talent canoro targato Sky.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Salt

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Salt, thriller con Angelina Jolie e Liev Schreiber.

Trama: In qualità di ufficiale della CIA, Evelyn Salt ha giurato fedeltà alla sua patria. Una fedeltà messa in discussione quando un disertore la accusa di essere una spia russa. Convinta di essere vittima di un complotto, Evelyn Salt si dà alla fuga e riesce ad evitare di essere catturata. Ma il suo comportamento anzichè dimostrare la sua innocenza riesce solo ad alimentare ulteriori dubbi sul suo conto.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 26 LUGLIO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia Ep. 15

21:15 – Aperol Happy Together Live Su Sky Uno questa sera va in onda Cuochi d’Italia e, a seguire, Aperol Happy Together Live, lo show musicale in cui si sono esibiti diversi cantanti sul palco di Piazza San Marco a Venezia.