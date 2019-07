La risposta di Salvini, in diretta Facebook, a Conte sui fondi russi alla Lega

Dopo il discorso di oggi pomeriggio, mercoledì 24 luglio 2019, di Giuseppe Conte in Senato sul caso dei presunti fondi russi alla Lega, a stretto giro di (diretta) Facebook arriva la risposta di Matteo Salvini al premier.

Il ministro dell’Interno e leader della Lega, in una diretta partita alle 19.15 sul suo canale Facebook, non ha voluto parlare direttamente del caso che sta animando le cronache politiche delle ultime settimane: quello dell’incontro del 18 ottobre 2018 all’hotel Metropol di Mosca tra Gianluca Savoini, amico e collaboratore di Salvini stesso, e altri personaggi italiani e russi per discutere di finanziamenti alla Lega.

Nella sua diretta Facebook, infatti, come ha fatto finora da quando si è aperta l’inchiesta su “Moscopoli” partita dopo le indiscrezioni pubblicate da Buzzfeed e dall’Espresso, Salvini ha bollato il caso dei fondi russi alla Lega come una fake news e un modo per attaccare l’attuale governo.

I presunti fondi russi alla Lega: tutta la storia in 40 punti

La risposta di Salvini alle polemiche su Moscopoli

“Parliamo di vita reale e non di fantasia o di storie di James Bond a Mosca”, ha chiosato Salvini in apertura del suo discorso. Poi, ha elencato tutti quelli che sono i prossimi progetti del governo riguardo ai lavori pubblici in tutta Italia.

Sul Pd, che ha annunciato una mozione di sfiducia nei suoi confronti, Salvini si è lasciato andare a una battuta: “Ma che Italia sarebbe senza Renzi, Boschi e Boldrini? Ci fanno ricordare che peggio di loro è difficile fare. Forti di questa sicurezza, andiamo avanti”.

Nella sua diretta, ci sono stati spazi per alcuni passaggi sui temi del terrorismo, della sicurezza interna, dei migranti. E anche sul controverso tema della Tav: “Ancora oggi non capisco perché gli amici dei 5 Stelle dicano ancora no e no, no al porto, no all’aeroporto, no alla Tav. Abbiamo bisogno di sì”, ha esclamato Salvini.

Fondi russi alla Lega, per i magistrati Savoini era al Metropol come “uomo di partito”

L’attacco di Salvini a Conte

In chiusura, poi, Salvini è tornato a parlare del discorso di Conte di oggi in Senato.

“Non ho capito perché il presidente del Consiglio ha detto che se gli togliessero la fiducia tornerebbe in Senato a chiederla nuovamente”, ha dichiarato il vicepremier.

“Noi vogliamo lavorare – ha concluso – quindi che bisogno c’è di andare a far pensare che ci possano essere altre maggioranze raccolte qua e là? Se c’è un governo, il governo è questo e va avanti. Se qualcuno pensa ai giochetti di potere o di palazzo, ha sbagliato persona e ha sbagliato paese”.

Fondi russi alla Lega, la lettera di un avvocato: “Quel giorno ero al Metropol con Savoini, ecco la verità”

Le parole di Conte sul caso dei fondi russi alla Lega nel suo discorso di oggi in Senato

Come già anticipato, nel pomeriggio si è tenuta l’informativa del presidente del Consiglio Conte in Senato. Tra i temi affrontati, ovviamente il più caldo è stato quello del coinvolgimento di Gianluca Savoini nelle attività di governo.

“Sulla base delle informazioni disponibili – ha spiegato il primo ministro – posso precisare che Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi per conto di questo governo”.

Il premier ha aggiunto che Savoini “era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini”. Lo stesso Salvini però, sempre a detta di Conte, non ha fornito alla presidenza del Consiglio nessuna informazione su Savoini”.

“La visita a Mosca di Salvini a ottobre – ha continuato Conte – è stata organizzata direttamente dal ministero dell’Interno. È consistita nella partecipazione all’assemblea generale di Confindustria Russia, cui mi risulta abbia partecipato anche Savoini. Gli eventi successivi hanno rivestito carattere privato”.

Durante il discorso di Conte al Senato, i parlamentari M5s hanno disertato l’Aula in segno di protesta: contro Salvini, visto che doveva essere il ministro dell’Interno a riferire sul caso dei fondi russi alla Lega, e contro il premier stesso, che ieri ha preso una netta posizione a favore della Tav.

La risposta di Topolino che zittisce Salvini su Twitter