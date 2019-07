Serie tv dell’estate 2019, tutte quelle da vedere (e recuperare)

SERIE TV – Con l’arrivo dell’estate, tanti progetti vanno in vacanza ma tanti altri invece prendono il volo, pronti a intrattenere un pubblico affamato di novità. Le serie televisive hanno tutta l’intenzione di animare la vostra estate e di seguito vi spieghiamo, per suddivisione di canali, cosa potrete guardare (e dove).

I vostri progetti per l’estate si limitano a televisione e divano? Non preoccupatevi, abbiamo i suggerimenti che fanno al caso vostro.

Serie tv estate 2019 | Mediaset

Su Canale 5, l’estate ha lasciato posto a tante nuove serie televisive. Archiviata per un po’ Barbara D’Urso con i suoi programmi daily e serali, è la volta di nuove serie televisive proposte per la prima volta in chiaro sulla rete ammiraglia Mediaset. A intrattenere il pubblico di Canale 5 quest’estate ci penserà Riviera, la serie televisiva inglese portata in Italia dapprima su Sky Atlantic e che racconta della vita di Georgina Clios, moglie di un miliardario ucciso in seguito a un’esplosione a bordo di uno yacht.

Un’altra serie televisiva, questa volta prodotta negli Stati Uniti, è Manifest: un mystery drama che racconta di un gruppo di passeggeri a bordo del volo 828 sparito nel nulla e di ritorno dopo cinque anni come se nulla fosse successo. Durante l’estate sarà anche la volta del drama austriaco Spirito Libero e The Fix.

Su Italia 1 invece va in onda dal mese di luglio un triplice appuntamento: Chicago PD, Chicago Med e Chicago Fire.

Serie tv estate 2019 | Rai

Anche Rai 1 si concede spazio per serie televisive vecchie e nuove. Con un debole particolare per le repliche, la Rai ha infatti avviato la sua stagione estiva in anticipo con Montalbano, poi con Un passo dal cielo 4 in attesa della nuova stagione. Ma ha anche proposto nuove serie televisive come la prima stagione del medical drama The Resident e la seconda stagione di Velvet Collection.

Rai 2 invece, sotto la conduzione di Carlo Freccero, vede partire nuove serie televisive e proseguire alcune già conosciute. Torna l’ottava stagione di Hawaii Five-0, la quinta stagione di The Blacklist, alcuni nuovi tentativi di serie televisive nuove come il reboot di Streghe (poco apprezzato) e Blood & Treasure, e ancora Squadra Speciale Cobra 11.

Serie tv estate 2019 | Netflix

Estate scoppiettante, quella di Netflix. Diversi sono infatti gli appuntamenti più attesi dell’anno sulla piattaforma streaming più conosciuta al mondo. Partiamo con il mondo paranormale e l’arrivo della terza stagione di Stranger Things, l’amata serie dei fratelli Duffer giunta al suo terzo volume ha riportato i ragazzini di Hawkins nuovamente sui piccoli schermi nella cornice degli anni ’80 e un nuovo, seppur conosciuto, pericolo.

Il 19 luglio è stata la volta de La casa di carta (La casa de papel in lingua spagnola), la serie televisiva più guardata a livello europeo su Netflix che racconta di un gruppo di ladri che nei primi due capitoli ha messo in atto un brillante piano per rapinare la Zecca di Stato spagnola, mentre nella terza stagione decide di compiere un secondo colpo, molto più difficile, per recuperare uno della banda catturato dalla polizia.

Ma il catalogo di Netflix non offre soltanto questo: un appuntamento importante è quello con Orange Is The New Black, una serie fenomenale per la piattaforma streaming poiché è a questa serie che Netflix deve il suo primo successo. Dal 26 luglio, arriva la settima e ultima stagione che chiude il ciclo delle detenute più apprezzate d’America.

Sempre su Netflix arriva la terza stagione di Glow dal 9 agosto, la seconda stagione di Mindhunter dal 16 agosto con il detective Holden Ford e Dark Crystal, nuova serie fantasy con cui Netflix risponde ad Amazon Prime Video e al suo Carnival Row che arriva dal 30 agosto.

Tra gli ultimi appuntamenti figura anche Jessica Jones, che termina il suo percorso in casa Marvel con la terza stagione.

Serie tv estate 2019 | Sky

Una delle serie più apprezzate e che hanno ottenuto diverse nomination agli Emmy di quest’anno è sicuramente Chernobyl, che con soltanto cinque puntate ha conquistato il cuore di pubblico e critica. Nonostante qualche inesattezza storica, la miniserie che racconta del disastro nucleare da cui prende il nome è una delle più viste dell’estate.

È sicuro visitare Chernobyl?

Un’altra serie televisiva tornata su Sky Atlantic quest’estate è stata Big Little Lies con la seconda stagione e un cast stellato, a partire dalla new entry Meryl Streep.

Serie tv estate 2019 | Amazon Prime Video

The Boys racconta l’altro lato della medaglia, quando i supereroi diventano cattivi. V’immaginate un mondo in cui Thor, Spider-Man, Wonder Woman, Aquaman e tutti gli altri passano la linea nemica? La nuova serie di Amazon Prime Video viene rilasciata dal 26 luglio sulla piattaforma e propone un nuovo scenario: e se il mondo non fosse protetto dai supereroi? Se fossero gli uomini a dover difendere il mondo dai supereroi?

Un’altra serie televisiva attesa su Amazon Prime video è The Terror, tratta dal romanzo di Dan Simmons e giunta alla sua seconda stagione, che verrà rilasciata il 12 agosto, una storia di magia che vede protagonista una famiglia nippoamericana nei campi di concentramento americani durante la Seconda Guerra Mondiale.



Altra piccola perla di Amazon Prime Video è Good Omens, che vede collaborare David Tennant e Michael Sheen, ma d’importanza è anche Carnival Row, storia che risponde al genere fantasy neo-noir con Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Ma non è tutto. Tra i grandi ritorni di quest’estate che non verranno riportati sui canali messi a disposizione degli italiani vediamo anche Veronica Mars e Beverly Hills 90210.