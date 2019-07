Quelli della Luna Rete 4 | Cos’è | Giampiero Mughini | Campioni dello sport

Nella settimana che porta al 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna (era il 20 luglio 1959), su Rete 4 parte un nuovo, innovativo programma: Quelli della Luna. Nonostante il nome e le premesse, però, quello del primo allunaggio è solo un pretesto utilizzato dagli autori del programma per parlare invece di sport.

Quelli della Luna, infatti, è una trasmissione che, in quattro puntate, ripercorre le gesta dei più grandi campioni del mondo dello sport. Nomi famosissimi, ma anche sportivi molto meno noti ma con una storia incredibile, che nelle rispettive discipline hanno raggiunto l’Olimpo con impegno e sudore.

A condurre la trasmissione sarà Giampiero Mughini, narratore d’eccezione per il programma di Rete 4. Quelli della Luna è una delle nuove produzioni del canale diretto da Sebastiano Lombardi, che nei mesi scorsi ha operato un grosso restyling su una rete considerata per troppo tempo adatta soltanto a un pubblico anziano.

L’appuntamento, con la prima puntata è per martedì 16 luglio 2019 a partire dalle 21.25. Seguiranno altre tre puntate.

Ma di cosa parlerà Quelli della Luna? Ecco tutte le informazioni sul nuovo programma di Rete 4.

Quelli della Luna Rete 4 | Cos’è

Come già anticipato, la trasmissione di Rete 4 si pone come obiettivo quello di presentare agli spettatori le storie di grandi atleti che si sono distinti in vari sport. Ovviamente, saranno molti i riferimenti all’impresa del primo sbarco dell’uomo sulla Luna.

Ad esempio, le quattro categorie nelle quali ogni puntata verrà suddivisa: i campioni dello sport verranno suddivisi nel gruppo dei Lunari, autori di imprese extraterrestri; dei Lunatici, che hanno alternato successi a insuccessi; delle Lune Piene, sempre al top nello sport e nella vita e delle Lune Nere, la cui carriera si è rovinata in un attimo a causa di un gesto sconsiderato.

A ognuna delle figure descritte dal programma sarà dedicato un ritratto molto toccante. Non mancheranno, inoltre, interviste esclusive, documenti inediti e commenti delle maggiori firme del giornalismo italiano.

Quelli della Luna Rete 4 | Conduttore | Giampiero Mughini

Il conduttore, o meglio il narratore di Quelli della Luna, sarà Giampiero Mughini. Per il giornalista, scrittore e opinionista – divenuto negli ultimi anni un volto noto di Mediaset, in veste di ospite fisso dei programmi sportivi come Tiki Taka – si tratta della primissima esperienza alla conduzione.

Con queste parole, Mughini ha parlato della sua nuova trasmissione: “Lo sbarco sulla Luna di 50 anni fa non è solo un saporito, tempestivo e originale romanzo popolare. È la più grande impresa sportiva di sempre. Per me Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono atleti magnifici, capaci di fare la Storia come Maradona, come Tyson, come Mennea, come Cristiano Ronaldo”.

“Io di campioni adamantini come quei due astronauti – ha continuato Mughini – ne ho visti eccome: campioni lunari, non terrestri; campioni lunatici, con la Luna di traverso; campioni dalla Luna piena e la vita da star e campioni che della Luna hanno scoperto l’altra metà, quella nera del buio”.

Quelli della Luna Rete 4 | Anticipazioni | Di quali campioni si parlerà

Sono tantissimi i campioni del mondo dello sport che saranno al centro della trasmissione.

Soltanto nella prima puntata, prevista per martedì 16 luglio 2019, si racconteranno le gesta di Valentino Rossi, Francesco Totti, Tiger Woods, Paolo Rossi, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Jonathan Bachini, Lance Armstrong e Davide Astori.

Quelli della Luna Rete 4 | Dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Quelli della Luna in tv? L’appuntamento, per quattro settimane, è su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La trasmissione è disponibile anche in HD, al canale 504.

Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono seguire il programma condotto da Mughini al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché Quelli della Luna è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset.

Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

