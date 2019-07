Stasera in tv | 15 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Parigi a tutti i costi | Temptation Island | 2 Fast 2 Furious

Ma cosa c’è stasera in tv 15 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 15 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè – C’era una volta il varietà 61 71 81 91

21:25 – Parigi a tutti i costi

Questa sera su Rai 1 va in onda una commedia francese del 2013, Parigi a tutti i costi (Paris a’ tout prix). La pellicola, per la regia di Reem Kherici, vede tra i suoi protagonisti Reem Kherici, Tarek Boudali e Ce’cile Cassel.

Trama: Maya è una bella e giovane stilista di origine marocchina, che vive a Parigi da 20 anni e che sta finalmente per avere un avanzamento di carriera nella casa di moda in cui lavora. Quando, in seguito a un semplice controllo da parte della polizia, emerge che il suo permesso di soggiorno è scaduto. Nel giro di 24 ore viene quindi espulsa e rimpatriata in Marocco. Tra pregiudizi e tradizioni culturali a cui non è più abituata il ritorno a casa sarà per lei difficile e traumatico, e Maya farà di tutto per tornare in Francia.

Il cast completo del film

Ecco il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five-0 – Morte in mare

Su Rai 2 questa sera, 15 luglio 2019, va in onda una nuova puntata di Hawaii Five-0, Morte in mare.

Trama dell’episodio: In seguito al ritrovamento in mare di una donna priva di sensi su un gommone di salvataggio, McGarrett, Danny, Tani e Junior si recano a ispezionare lo yacht su cui la sventurata era ospite per una festa. A bordo trovano molte vittime, prima di capire di essere stati esposti al contagio di un potentissimo agente biologico letale. Per non rischiare di infettare altre persone, gli agenti rimangono sull’imbarcazione in attesa di un antidoto che il capitano Grover ha solo poche ore per riuscire a trovare.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Before I Go To Sleep

Questa sera Rai 3 propone Before I Go To Sleep, un film thriller con protagonista la bellissima Nicole Kidman e Colin Firth.

Trama: A seguito di un incidente traumatico, una donna si sveglia ogni mattina senza alcun ricordo. Un giorno, nuove e terrificanti verità la costringono a mettere in discussione tutto ciò che la circonda.

Ecco il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 questa sera va in onda Quarta Repubblica, il talk show di attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv 15 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 stasera torna Temptation Island con una nuova puntata, il reality in cui sei coppie si mettono alla prova verificando la solidità delle proprie relazioni amorose.

Le anticipazioni della puntata di stasera di Temptation Island

Guida tv 15 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:26 – C.S.I.

21:20 – 2 Fast 2 Furious

Italia 1 questa sera propone il film 2 Fast 2 Furious, sequel di Fast and Furious con protagonisti Paul Walker, Tyrese Gibson e Eva Mendes.

Trama: L’agente O’Connor ha perso il distintivo e ora deve infiltrarsi in un giro di corse clandestine per riscattarsi.

Ecco il trailer:

Programmi tv 15 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Un giorno di ordinaria follia

Questa sera in prima serata su La7 un bel vecchio film con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia. Regia di Joel Schumacher.

Trama: William Foster è incastrato in un ingorgo gigantesco e a Los Angeles fa caldo. Abbandona l’automobile per andare a telefonare alla moglie, dalla quale peraltro è divorziato, e per uno screzio col proprietario di un drugstore diventa violento al punto da sfasciare il locale. Da quel momento William non si ferma più: picchia chi trova e uccide chi gli capita a tiro…

Ecco il trailer:

Programmi tv 15 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:35 – Thunderball: Operazione Tuono

Stasera su Tv8 va in onda un film della saga di 007 per la regia di Terence Young con protagonista Sean Connery, Thunderball: Operazione Tuono.

Trama: L’organizzazione Spectre si è impadronita di un bombardiere armato con due ordigni atomici e minaccia di scaricare il micidiale esplosivo su una città americana, o inglese, se non le sarà pagato un ingente riscatto. James Bond viene incaricato di localizzare la base della Spectre e di mandare a monte il piano criminale. Bond riesce nel suo intento, naturalmente con l’aiuto di una bella fanciulla, Domino, che, manco a dirlo, s’innamora di lui. La missione si conclude con una spettacolare battaglia sottomarina.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bentornato Presidente

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera va in onda Bentornato Presidente, un film commedia italiano del 2019 che vede come protagonista Claudio Bisio.

Trama: Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna… elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l’uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si è innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 15 luglio | Sky Uno 20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – America’s Got Talent: The Champions Su Sky Uno questa sera va in onda la prima puntata di America’s Got Talent, lo show d’oltreatlantico dove professionisti e amatori salgono sul palco per cercare di fare breccia nei cuori dei giudici e del pubblico al fine essere incoronati migliori talenti della nazione.