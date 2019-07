Stasera in tv | 14 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Un passo dal cielo, Colpa delle stelle, NCIS

STASERA IN TV 14 LUGLIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 14 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 14 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV ) – Cartoline da Parigi

21:25 – Un passo dal cielo 4 – Il sentiero verso casa – Sfida verticale

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata della Fiction Un passo dal cielo che ha visto l’ingresso di Daniele Liotti, nella finzione Francesco Neri, che ha preso il posto di Terence Hill che interpretava Pietro Thiene.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:05 – LOL 😉

21:20 – N.C.I.S. – Tieniti stretti gli amici – Tieniti più stretti i nemici

Su Rai 2 questa sera, 14 luglio 2019, va in onda NCIS. La serie che racconta le vicende della squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede al Washington Navy Yard di Washington.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Indovina chi viene a cena

21:20 – Black Butterfly Prima Visione TV

Questa sera su Rai 3 troviamo un film, Black Butterfly, con Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Abel Ferrara, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez.

Trama: Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Perabo in un thriller psicologico. La vita di uno scrittore in crisi creativa viene stravolta da un vagabondo che ha qualcosa da nascondere.

Ecco il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:23 – VACANZE SULLA COSTA SMERALDA – 2 PARTE

21:25 – MAURIZIO COSTANZO SHOW

Su Rete 4 questa sera va in onda il Maurizio Costanzo Show, storico talk show che ha cambiato il modo di fare tv. Un salotto mediatico che fa convivere volti noti e meno noti, personaggi della politica, dello spettacolo, temi d’attualità e temi leggeri.

Stasera in tv 13 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT DOMENICA

21:21 – COLPA DELLE STELLE

Su Canale 5 stasera va in onda Colpa delle Stelle, film con Shailene Woodley, Ansel Elgort, Laura Dern, Sam Trammell, Nat Wolff.

Trama: Hazel Grace Lancaster, una sedicenne affetta da cancro, è obbligata dai genitori a frequentare un gruppo di supporto. Qui incontra e si innamora del diciottenne Augustus Waters, un ex giocatore di basket con una gamba amputata. La passione comune per il romanzo Un’imperiale afflizione li porta ad Amsterdam, dove hanno un burrascoso incontro con l’autore, Peter Van Houten, ormai alcolizzato.

Guida tv 14 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – VITE SELVAGGE

21:20 – POLIZIOTTO IN PROVA

Italia 1 questa sera propone il film Poliziotto in prova con Ice Cube, Tika Sumpter, Kevin Hart, John Leguizamo.

Trama: Hart, un maestro di seconda elementare, deve cercare di sopravvivere a un giorno di convivenza forzata con il fratello della sua fidanzata, un poliziotto che non lo vede di buon occhio e non approva il fatto che stia per impalmare sua sorella. Per tale motivo mette sotto torchio il povero Hart, con l’intenzione di farlo scappare.

Ecco il trailer:

Programmi tv 14 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:30 – Uozzap

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Ritorno a Tangentopoli

Questa sera in prima serata su La7 Atlantide con Andrea Purgatori che racconterà Tangentopoli.

Programmi tv 14 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

21:45 – Pre SBK

21:55 – World – SBK S.pole Race: Stati Uniti

Stasera su Tv8 va in onda il Gp di Laguna Seca (Stati Uniti) della Super Bike.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – A-X-L: Un’amicizia extraordinaria Prima TV

23:00 – La mia vita è uno zoo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera va in onda A-X-L: Un’amicizia extraordinaria.

Trama: Il valore dell’amicizia in un avventuroso fanta-action. Un giovane biker si imbatte in un sofisticato cane robot, in fuga dagli scienziati che lo hanno progettato per scopi militari.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 14 luglio | Sky Uno 21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera torna 4 Hotel con lo chef Bruno Barbieri.