Stasera in tv Rai 1 | Signore e signori Al Bano e Romina Power | Scaletta | Cantanti | Ospiti | 12 luglio 2019

STASERA IN TV RAI 1 SIGNORE E SIGNORI AL BANO E ROMINA POWER – Un concerto evento da non perdere per tutti i fan di Al Bano e Romina Power: questa sera, venerdì 12 luglio 2019, su Rai 1 va in onda in replica il concerto dall’Arena di Verona del 2015 che ha segnato il ritorno artistico dei due popolari cantanti. Una serata ricca di grande musica, con tanti ospiti di fama internazionale che non hanno voluto mancare a questa festa.

La scaletta del concerto di Al Bano e Romina

Stasera in tv Rai 1 | Signore e signori Al Bano e Romina Power | Anticipazioni

Tanta musica ma non solo. Una serata di varietà e spettacolo, con artisti e cantanti di fama internazionale. Tra gli ospiti di questa serata di grande musica citiamo Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo.

Le anticipazioni del concerto di stasera

Un’occasione per rivedere Al Bano e Romina di nuovo insieme su un palco, e ascoltare tutti i loro grandi successi, tra cui Acqua di Mare, Libertà, Ci Sarà, Dialogo, Che Angelo Sei, Sharazan, Felicità, E’ la Mia Vita, Nostalgia Canaglia, Amanda è Libera.

All’Arena di Verona per il concerto di Signore e signori Al Bano e Romina Power presente anche un’orchestra che suonerà tutti i pezzi dal vivo e un sontuoso corpo di ballo con più di 40 elementi.

I cantanti presenti a Signore e signori Al Bano e Romina

I due si sono conosciuti nel 1967, in un set cinematografico. All’epoca Al Bano era un giovane dalla voce unica, mentre Romina Power era la bellissima figlia del famoso attore di Hollywood. Insieme, con la loro storia e le loro canzoni conosciute in ogni parte del mondo, hanno coinvolto generazioni, attraversando il tempo e riuscendo così ad appassionare il pubblico.

Appuntamento dunque con Signori e Signori Al Bano e Romina Power alle ore 21:25 su Rai 1 venerdì 12 luglio 2019.

Dove vedere Signore e signori Al Bano e Romina Power in streaming