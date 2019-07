Stasera in tv | 12 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Signore e Signori Al Bano e Romina Power | La vendetta della sposa | La sai l’ultima?

STASERA IN TV 12 LUGLIO 2019 – GUIDA TV

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 12 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 12 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Signore e Signori Al Bano e Romina Power

Questa sera su Rai 1 trasmette la replica integrale dello show “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”, che, dopo oltre 20 anni, il 29 maggio 2015 sono tornati a cantare insieme sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi, la coppia si è esibita con tanti altri amici artisti italiani ed internazionali, tra i quali Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido e Pippo Baudo.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La vendetta della sposa

Su Rai 2 questa sera, 9 luglio 2019, va in onda La vendetta della sposa (A Bride’s Revenge), un film thriller per la regia di Rob Malenfant con Katie Leclerc, Jeff Schine e Hannah Barefoot.

Trama: Proprietaria di un salone di bellezza e prossima al matrimonio con l’uomo dei suoi sogni, Miya vede la sua esistenza andare per il meglio. Le cose però prendono una strana piega quando riceve un invito per partecipare alle nozze del fidanzato Ian con l’ex Lily. Si ritroverà così a essere perseguitata da una misteriosa figura in abito da sposa, convincendosi che Lily stia portando avanti pericolosi e contorti propositi di vendetta.

Ecco il trailer:

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La Grande Storia

Questa sera su Rai 3 una nuova puntata di La Grande Storia.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Delitto perfetto

Su Rete 4 questa sera va in onda Delitto Perfetto (A Perfect Murder), un vecchio film thriller del 1998 con protagonisti Gwineth Paltrow, Michael Douglas e Viggo Mortensen.

Trama: Ricco uomo d’affari è sull’orlo del fallimento, l’unica cosa che potrebbe salvarlo sarebbe ereditare il patrimonio della moglie. Scoperto che la dolce metà ha un amante costringe quest’ultimo ad ucciderla con un piano perfetto.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 12 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La sai l’ultima? Digital Edition

Su Canale 5 stasera torna in prima serata La sai l’ultima? Digital Edition, lo scontro tra barzellettieri condotto da Ezio Greggio.

Guida tv 12 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Med

Su Italia 1 questa sera torna Chicago Med con dei nuovi episodi.

Trama: Robin torna a lavorare in ospedale, ma teme di essere ancora malata. Connor e Ava conducono insieme un intervento molto difficile. Il Dottor Charles è alle prese con un paziente che gli ricorda un caso precedente. E la signora Goodwin si metterà contro il consiglio di amministrazione.

Programmi tv 12 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Affari sporchi

Questa sera in prima serata su La7 c’è Affari Sporchi, un vecchio thriller con Richard Gere e Andy Garcia diretto da Mike Figgis.

Trama: Agenti degli affari interni indagano su poliziotti disonesti nella cornice della bellissima Los Angeles.

Ecco il trailer:

Programmi tv 12 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – La notte dei record

Stasera Tv8 propone in replica il programma condotto da Enrico Papi, La notte dei record. È lui a presentare i diversi protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 211 – Rapina in corso

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera va in onda Rapina in corso, un thriller del 2018 con Nicolas Cage.

Trama: Mike Chandler è a un passo dalla pensione e dalla depressione, provocata dalla morte prematura della consorte e la difficile relazione con la figlia. Poliziotto a Chesterford, si confida con Macavoy, partner e genero tra una birra e un pattugliamento. Ma la loro routine è interrotta bruscamente da una rapina armata fino ai denti alla Unity Savings & Loan…

Ecco il trailer:

Stasera in tv 12 luglio | Sky Uno 20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un Sogno In Affitto Su Sky Uno questa sera torna Un sogno in affitto, con Paola Marella che, accompagnata da un ospite, entrerà in 3 case di lusso.