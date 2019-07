Stasera in tv | 11 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Don Matteo 11 | Un’estate fa | Moonlight | Riviera

STASERA IN TV 11 LUGLIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 11 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 11 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Don Matteo 11

Questa sera su Rai 1 due episodi in replica dell’11esima stagione di Don Matteo, La mia giustizia e La notte dell’anima. Terence Hill nei panni del celeberrimo prete investigatore, d’altronde, non stanca mai il pubblico del primo canale Rai.

La trama degli episodi di Don Matteo 11 in onda questa sera

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Un’estate fa

Su Rai 2 questa sera, 9 luglio 2019, va in onda Un’estate fa, con Pupo e Diana Del Bufalo che, a bordo di una decappottabile d’epoca, ripercorreranno i successi musicali estivi dagli anni ’60 ad oggi.

Le anticipazioni della seconda puntata di Un’estate fa

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Moonlight

Questa sera su Rai 3 un film del 2016 con protagonisti Trevante Rhodes e Andrè Holland per la regia di Barry Jenkins, Moonlight. La pellicola, di genere drammatico, ha vinto nel 2017 ben tre Oscar e Golden Globe come miglior film.

Trama: In una Miami violenta, la storia cruda e commovente di Chiron, un afroamericano omosessuale, interpretato da tre diversi attori: Alex R. Hibbert per il capitolo sull’infanzia, Ashton Sanders per l’adolescenza e infine Trevante Rhodes nei panni del protagonista da adulto. Un film unico per narrare una vita scandita da soprusi e da orgogliosi atti di ribellione per imporre la propria identità.

Ecco il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 questa sera va in onda Fuori dal coro, la rubrica condotta da Mario Giordano dove il giornalista cerca di dare voce alle opinioni più controcorrenti e, appunto, “fuori dal coro”.

Stasera in tv 11 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – Riviera

Su Canale 5 stasera va in onda in prima serata la terza e ultima puntata di Riviera, la serie tv che per tre settimane ha animato il palinsesto estivo di Mediaset. Riviera, ambientata in Costa Azzurra, è infatti stata la scelta più azzeccata per queste calde serate di luglio.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Riviera

Guida tv 11 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago P.D.

Su Italia 1 questa sera torna Chicago P.D. con dei nuovi episodi.

Trama: Ruzek conduce un’operazione sotto copertura e, assieme a Eddie Green, incontra Kurtis Washington e Andre Wallace, due noti spacciatori. Qualcosa però insospettisce Kurtis che chiude bruscamente la riunione. La copertura di Ruzek sembra saltata e Eddie viene ucciso. Il giorno dopo, l’unico testimone, Roland, il fratello di Eddie, viene ucciso con la stessa modalità.

Programmi tv 11 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera in prima serata su La7 una nuova puntata di In Onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Programmi tv 11 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Ghost Rider

Stasera Tv8 propone Ghost Rider, film di azione del 2007 diretto da Mark Steven Johnson e che vede protagonisti Nicholas Cage ed Eva Mendes.

Trama: Tratto dal famoso fumetto della Marvel, Ghost Rider narra la storia di uno stuntman che stringe un patto con il diavolo. Nonostante ciò riesce a ritorcere il suo patto contro e utilizza i poteri acquisiti per combattere i malvagi e criminali.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 7 sconosciuti a El Royale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera va in onda 7 sconosciuti a El Royale, un thriller del 2007 per la regia di Drew Goddard con Jeff Bridges e Chris Hemsworth.

Trama: Notte di suspense e misteri in un thriller con Jeff Bridges, Dakota Johnson e Chris Hemsworth. Nel 1969, sette personaggi giungono in un hotel situato al confine fra Nevada e California. Ognuno di loro ha un segreto da nascondere e poche ore a disposizione per riscattarsi.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 11 luglio | Sky Uno 20:25 – Cuochi d”Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera torna Bruno Barbieri con 4 Hotel, la sfida tra albergatori più famosa della tv.