Stasera in tv | 9 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | The Resident | Rosy Abate | Le comiche 2

STASERA IN TV 9 LUGLIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 9 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 9 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – The Resident

Questa sera su Rai 1 debutta The Resident, un medical drama made in Usa che racconta il lato oscuro del sistema sanitario americano tramite le vicende ospedaliere (e private) dei suoi protagonisti. Nel cast troviamo Matt Czuchry e Emily VanCamp.

Trama: Devon Pravesh è appena laureato in medicina ad Harvard e per il suo percorso di specializzazione finisce al Chestain Park, un ospedale di Atlanta, dove viene assegnato al dottor Conrad, uno specializzando dai modi un po’ rudi.

Quando Conrad, Devon e Nicolette, un’infermiera con cui Conrad ha avuto una relazione scoprono che il primario di chirurgia, il dottor Randolph Bell, ha un tremore alle mani e che questo è il motivo per cui molti pazienti hanno perso la vita in quell’ospedale, cercheranno di smascherarlo…

The Resident, la trama della nuova serie tv in onda su Rai 1

Ecco il trailer ufficiale della nuova serie:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Su Rai 2 questa sera, 9 luglio 2019, un nuovo appuntamento con la serie Squadra Speciale Cobra 11.

Trama: Poco dopo l’esame di ammissione all’Accademia di Polizia, la figlia di Semir, Dana, viene sorpresa dal passato: una sua amica di vecchia data viene assassinata…

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tutta colpa del vulcano

Questa sera Rai 3 arriva il film Tutta colpa del vulcano, una commedia francese del 2013 con Valerie Bonneton, Dany Boon e Denis Menochet.

Trama: In volo verso la Grecia per le nozze della figlia, due ex coniugi atterrano a Stoccarda a causa dell’eruzione di un vulcano. Costretti a viaggiare su mezzi di fortuna, sfogheranno l’odio reciproco a suon di dispetti.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Freedom oltre il confine

Su Rete 4 questa sera arriva una nuova puntata di Freedom oltre il confine, il programma condotto da Roberto Giacobbo.

Stasera in tv 9 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – Rosy Abbate

Su Canale 5 stasera torna con una nuova puntata Rosy Abate, la serie che vede come protagonista Giulia Michelini nei panni della regina di Palermo. Questa sera va in onda il terzo episodio.

Le anticipazioni della terza puntata di Rosy Abate

Guida tv 9 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:26 – C.S.I.

21:20 – Chicago Fire – Non è mai abbastanza

Su Italia 1 questa sera un nuovo episodio di Chicago Fire

Trama: Dopo essersi miracolosamente salvati dall’incendio alla fabbrica, le vite dei Vigili del Fuoco della Caserma 51, riprendono. Mouch, dopo la convalescenza, si sente più forte di prima e coinvolge la Squadra in una sorta di olimpiadi dei Vigili.



Programmi tv 9 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 una nuova puntata di In Onda, il programma di approfondimento condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Programmi tv 9 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Padova

21:30 – Le comiche 2

Stasera Tv8 propone un vecchio film con protagonisti Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, Le Comiche 2, per la regia di Neri Parenti.

Trama: Paolo Villaggio e Renato Pozzetto sono protagonisti di fragorose disavventure di ogni specie in giro per il mondo. Nel tentativo di riprodurre gli schemi delle comiche di Stanlio e Ollio è soprattutto il guizzo catastrofista di Villaggio a suscitare qualche rara risata.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Deadpool 2

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Deadpool 2

Trama: Ryan Reynolds torna nei panni del piu’ irriverente supereroe Marvel e incrocia l’universo degli X-Men per difendere un bambino mutante dalle grinfie di Cable (Josh Brolin).

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno questa sera alle 21 Il meglio della Bundesliga, per quanto riguarda la appena scorsa stagione della serie A tedesca. Stasera in tv 9 luglio | Sky Uno 20:25 – Cuochi d”Italia

21:15 – Un sogno in affitto Su Sky Uno questa sera un nuovo episodio di Un sogno in affitto, il reality di Paola Marella in cui lei, insieme ad un ospite, entra in tre case di lusso.