Stasera in tv | 8 luglio 2019

STASERA IN TV 8 LUGLIO 2019 – GUIDA TV

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c'è stasera in tv 8 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 8 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Non sposate le mie figlie!

Questa sera Rai 1 propone il film Non sposate le mie figlie!, pellicola francese del 2014 diretta da Philippe de Chauveron.

Trama: Protagonisti di Non sposate le mie figlie sono Claude Verneuil e sua moglie Marie, una coppia tranquilla, borghese e cattolica, con quattro figlie: Frédérique Bel, Elodie Fontan, Julia Piaton e Emilie Caen.

Hanno educato le loro figlie secondo i tipici principi della cultura francese: tolleranza, integrazione e apertura. Eppure, il destino mette a dura prova la loro pazienza quando la prima figlia decide di sposare un uomo musulmano. Come se non bastasse, la seconda figlia invece porta a casa un uomo ebreo, la terza un cinese.

Le speranze dei genitori di poter assistere a un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte nell’ultima figlia che pare aver incontrato un uomo cattolico. Ironia della sorte, il ragazzo in questione è di colore.

Il cast di Non sposate le mie figlie

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

19:40 – N.C.I.S. L’omonimo

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five – 0 – Incidenti – Identità nascoste

Su Rai 2 nuovo appuntamento con la serie Hawaii Five O.

Trama: Nella settima puntata dell’ottava stagione, intitolata Incidenti, vedremo McGarrett in compagnia di Alex, appena ripescato all’aeroporto, che riceve una chiamata da Junior che lo informa di una rapina in banca.

Al loro arrivo, i criminali si sono già dati alla fuga attraverso un tunnel e i tre dovranno acciuffarli. Nell’ottava puntata intitolata Identità nascoste invece vedremo la Five-0 chiamata a indagare su uno schianto aereo, di cui è rimasto vittima il celebre stuntman Jason Sachs.

Le anticipazioni complete di stasera

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Contrattempo

Questa sera Rai 3 arriva il film Contrattempo, un avvincente thriller adatto a queste calde sere estive.

Trama: Adrian Dora è un manager di grande successo agli arresti domiciliari. L’uomo è accusato di aver ucciso la sua amante Laura. Adrian però si ritiene innocente e a difenderlo in tribunale è l’avvocatessa Virginia Goodman.

Mancano poche ore ormai per finire in quell’aula di tribunale e la Goodman dovrà analizzare tutti i fatti del suo caso, in particolare gli ultimi mesi di vita di Adrian e comprendere la verità. Ma sarà proprio dai racconti di Adrian che emergeranno fuori nuovi dettagli inaspettati con un colpo di scena finale.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 125 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA ESTATE

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 questa sera arriva una nuova puntata di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Posso che analizza i casi più scottanti di attualità e di politica.

Stasera in tv 8 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – TEMPTATION ISLAND

Su Canale 5 stasera c’è il nuovo appuntamento con Temptation Island, il docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia.

Anticipazioni: Continua il viaggio nei sentimenti per le sei coppie in gara. Nuovo falò tra Nunzia e Arcangelo: lei, dopo aver deciso di uscire anticipatamente senza il fidanzato, sembra averci ripensato e ha chiesto un falò straordinario.

Anche Andrea e Jessica avranno un nuovo falò, dopo che lei si è sempre più avvicinata al single Alessandro. Momento di crisi anche per le altre coppie come Ilaria e Massimo e Katia e Vittorio.

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island

Guida tv 8 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – NOZZE DI SANGUE

21:20 – FAST AND FURIOUS – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – FAST AND FURIOUS – 2 PARTE

Su Italia 1 questa sera è in programmazione il film Fast and Furious, celebre pellicola vhe vede protagonisti Domenic Toretto e Brian O’Conner, interpretati rispettivamente da Vin Diesel e Paul Walker.

Trama: Brian O’Conner, un poliziotto di Los Angeles, s’infiltra in una banda di gare clandestine il cui leader è Dominic Toretto, noto criminale.

Brian conquista facilmente la sua fiducia e anche della sorella, Mia. La banda deve rapinare un camion per sostenere i costi dei pezzi di ricambio delle automobili da corsa, così O’Conner dovrà riuscire a sabotare l’impresa dall’interno ma qualcosa va per il verso storto e Brian si ritroverà a salvare la pelle della banda e a passare dall’altro lato della legge, divenendo un ricercato.

Ecco il trailer:

Programmi tv 8 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Astronaut Wives Club

Questa sera su La 7 una nuova puntata della serie tv Astronaut Wives Club, che narra le vicende delle mogli dei Mercury Seven, il gruppo dei primi astronauti statunitensi.

Programmi tv 8 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

21:35 – Agente 007, Missione Goldfinger

23:35 – Fantozzi in Paradiso

Stasera su Tv8 un classico episodio con la saga di film dell’agente 007, vale a dire Missione Goldfinger. James Bond dovrà vedersela con un milionario fissato con l’oro che ha un piano per controllare il prezzo dell’oro distruggendo le riserve americane a Fort Knox.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Lo schiaccianoci e i quattro regni

23:00 – Hurricane – Allerta uragano

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Lo schiaccianoci e i quattro regni, pellicola americana del 2018 campione d’incassi.

Trama: Avventura campione d’incassi con Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren e Morgan Freeman. Clara si inoltra in un regno fantastico per poter aprire il regalo della madre.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno oggi continua lo spettacolo di Wimbledon, il torneo sull’erba più famoso e importante del circuito annuale di tennis. Rigorosamente in diretta. Stasera in tv 8 luglio | Sky Uno 20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – America’s Got Talent: The Champions

22:50 – Face Off Su Sky Uno questa sera il terzo episodio della prima stagione di America’s Got Talent: The Champions. I concorrenti più memorabili delle edizioni passate tornano a sfidarsi in un’edizione straordinaria. A giudicarli, i giudici più amati del format.