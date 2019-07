Stasera in tv Rai 1 | Techetechete Superstar | Anticipazioni | 6 luglio 2019 | Mia Martini | Loredana Bertè

STASERA IN TV RAI 1 TECHETECHETE SUPERSTAR – Questa sera, 6 luglio 2019, torna l’appuntamento con Techetechete Superstar, il programma di Rai 1 che in primissima serata intrattiene gli italiani con alcuni volti noti della musica italiana.

Quello di questa sera è un omaggio a due volti della musica che hanno lasciato il segno, sia come artiste che come sorelle. Stiamo parlando di Mia Martini e Loredana Bertè, due cantanti amate e apprezzate sia per il bagaglio musicale che personale. Mia Martini è venuta a mancare nel 1995 a causa di un attacco cardiaco, ma sua sorella Loredana ha sempre ritenuto suo padre responsabile della morte di Mia.

Non contento, Rai 1 manderà in onda – dopo Techetechete Superstar – la replica del film Io sono mia, andato in onda per la prima volta in casa Rai a febbraio 2019.

Le anticipazioni della puntata speciale dedicata di Techetechete dedicata a Mia Martini e Loredana Bertè

Stasera in tv Rai 1 | Techetechete Superstar | Anticipazioni

Questa sera, Techetechete Superstar darà spazio a Mia Martini e Loredana Bertè, due cantanti che hanno segnato una bella fetta della musica italiana.

L’omaggio di Rai 1 riprenderà infatti i grandi successi di queste due donne, canzoni che ancora oggi cantiamo senza difficoltà, dei veri e propri evergreen, come

come Piccolo uomo, E la luna bussò, Almeno tu nell’universo, Il mare d’inverno, E non finisce mica il cielo, Non sono una signora e tanti altri pezzi anche meno noti ma ugualmente preziosi, come Folle città, Io donna io persona, Meglio libera, Guarirò guarirò e tanti altri ancora.

La puntata avrà come corredo alcune interviste rare delle due sorelle e sarà possibile vederle anche nei panni di showgirl dei varietà storici del sabato sera.

Stasera in tv Rai 1 | Techetechete Superstar | Orario

L’appuntamento con l’omaggio televisivo a Mia Martini e Loredana Berté da parte di Techetechete Superstar è per questa sera, sabato 6 luglio 2019, su Rai 1. L’orario di inizio del programma è alle 20:35.

Dove vedere in tv e streaming stasera Techetechete Superstar