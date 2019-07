Oroscopo di oggi 6 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 6 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 6 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi sabato 6 luglio 2019

Venere entra in Cancro e scombussola un po’ i vostri piani per il weekend. Se vi eravate immaginati un sabato pieno di sorrisi e relax, avete sbagliato. Vivrete qualche tensione di troppo con il vostro partner e le discussioni che ne scaturiscono vi manderanno un po’ giù di morale. Cercate di non farvi prendere dal panico, con il dialogo si può risolvere tutto.

Amici del Toro, ottime notizie per voi oggi, soprattutto dal punto di vista amoroso. Cupido ci aveva visto lungo, anni fa: ecco perché chi di voi è single continua a pensare insistentemente a una vecchia fiamma. Chi di voi invece è in coppia vivrà magici momenti con il partner, dopo una lunga settimana di lavoro.

Oroscopo di oggi 6 luglio 2019 | Gemelli

Che vi prende? La vostra testa è letteralmente tra le nuvole, chi vi parla ha l’impressione che voi non lo stiate a sentire. Cosa vi turba? Forse quel rimprovero a lavoro che pensate di non meritare? O quella persona che vi fa battere il cuore ma a cui non volete confessare il vostro amore? In ogni caso, farete bene a tornare sulla Terra.

Avete molte questioni in sospeso con alcune persone importanti per voi e quindi dedicherete questo sabato a cercare di chiarire alcuni malintesi. Se vi impegnerete a fondo, tuttavia, riuscirete a risolvere tutto e a dedicarvi agli amici durante la serata.

Amici del Leone, siete leggermente tristi oggi. Un velo di nostalgia, portato dall’influenza della Luna sul vostro segno, farà sì che oggi siate meno sorridenti del solito. Iniziate a farvi domande sul vostro futuro, ma non è il momento di prendere decisioni importanti. Rimandate tutto a momenti più propizi.

Oroscopo di oggi 6 luglio 2019 | Vergine

Siete molto insoddisfatti di alcune vostre relazioni e in questo sabato decidete di fare un po’ di pulizia. Non soltanto sui social, ma anche nella vita vera. Siete stufi delle falsità. Andate avanti per la vostra strada, senza guardarvi più alle spalle. Solo così potrete tornare a essere felici.

Avete tirato troppo la corda con il vostro partner e adesso rischiate davvero di averla rotta. Ultimamente lo avete sentito lontano, un po’ deluso. Sarà il momento di farsi perdonare? Se siete single, invece, vi sentiti pronti per una nuova relazione. Iniziate a guardarvi attorno.

Per lo Scorpione è un periodo di grandi cambiamenti. Il vostro cuore è un cantiere aperto e iniziate a mettere in discussione anche una relazione molto duratura. Sul lavoro continuano le delusioni, ma al momento non ve ne curate. C’è altro che vi preoccupa.

Oroscopo di oggi 6 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, questo è decisamente il vostro giorno! In questo sabato vi sentite pieni di energie e di idee e soprattutto avete un sorriso stampato in faccia che potrebbe contagiare chiunque. Le stelle consigliano di sfruttare il momento favorevole per prendervi una pausa dai soliti impegni e dedicarvi totalmente alle persone che vi vogliono bene.

Per il Capricorno arriva un periodo denso di impegni, durante il quale sarà bene iniziare a coltivare le relazioni con gli altri. La vostra vita è in cambiamento, adeguatevi ad essa. Non abbiate paura di tuffarvi in nuove avventure, anzi, fatelo con coraggio: le stelle saranno al vostro fianco.

Amici dell’Acquario, in questo sabato troverete una Luna in opposizione che vi darà qualche noia, soprattutto a livello fisico e psicologico. Ma non temete, avrete tempo per riposare e per ricaricare le batterie in vista di una nuova, impegnativa settimana di lavoro.

Vi sentite pronti a fare il grande passo nella vostra vita. Che sia in amore, sul lavoro o nei confronti della vostra famiglia, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore. Quando fate ciò che vi sentite, non sbagliate mai. E le stelle vi potranno aiutare.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.