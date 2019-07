Stasera in tv Rai 1 | Una voce per Padre Pio | Scaletta | Cantanti | Ospiti | Flavio Insinna | Pietrelcina

STASERA IN TV RAI 1 – Questa sera, venerdì 5 luglio 2019, va in onda su Rai 1 la serata Una voce per Padre Pio 2019, il programma di beneficenza dedicato al grande Santo di Pietrelcina. A condurre questa ventesima edizione è Flavio Insinna. Appuntamento stasera 5 luglio dalle 21.20 su Rai 1.

Tanti gli ospiti e i cantanti che si esibiscono sul palco per rendere la loro testimonianza di fede e la vicinanza al messaggio e all’esempio di Padre Pio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Una voce per Padre Pio 2019

Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv Rai 1 | Una voce per Padre Pio | Ospiti

Big della musica e dello spettacolo si alternano sul palco di Pietrelcina per una serata di grande musica e di beneficenza. Oltre ai vip, anche tanta gente comune che porterà le proprie storie umane di fede, in modo da far conoscere a tutti la figura di Padre Pio e i suoi insegnamenti.

Non mancheranno poi i frati che hanno conosciuto il Santo e racconteranno così le loro testimonianze. Ecco chi sono i grandi ospiti e i cantanti di stasera: Al Bano e Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli e Michele Placido. Inoltre spazio alla Grande Orchestra I suoni del Sud, diretta dal Maestro Alterisio Paoletti.

Gli ospiti di Una voce per Padre Pio 2019

Le anticipazioni complete della serata

Come sempre poi la serata Una voce per Padre Pio è l’occasione per fare della beneficenza. Due in particolare le iniziative sostenute quest’anno: Il Progetto Italia a favore di opere di sviluppo e di sostegno sociale nel nostro Paese e il Progetto Africa per sostenere la copertura dei costi di gestione delle strutture attive in Costa D’Avorio e la costruzione della clinica “Le paradis de Padre Pio”.

Fino al 15 luglio, è possibile donare 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa.

I cantanti della serata condotta da Flavio Insinna

Dove vedere Una voce per Padre Pio in streaming