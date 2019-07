Premio Tenco 2019 vincitori | Torna l’annuale appuntamento con le prestigiose targhe del Premio Tenco i cui vincitori 2019 sono stati annunciati in queste ore

La giuria, composta da giornalisti e critici musicali del Club Tenco, si è perciò così espressa eleggendo i migliori lavori musicali italiani di quest’anno.

Premio Tenco 2019 vincitori | le targhe

Il premio come Miglior disco in assoluto va a Vinicio Capossela col suo “Ballate per uomini e bestie”, mentre la Miglior canzone (attribuita agli autori e non agli interpreti dei brani) è “Argento Vivo” di Daniele Silvestri, Manel Agnelli e Rancore.

La Miglior opera prima l’ha vinta il giovane Fulminacci con “La vita veramente”. La targa per il Miglior album in dialetto è andata a Enzo Gragnaniello con il disco “Lo chiamavano vient’ ‘e terra”.

Nella categoria interpreti ha vinto Alessio Lega con “Nella corte dell’Arbat. Le canzoni di Bulat Okudzava”.

Il Miglior album collettivo è invece quello di Adoriza con “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici”.

Premio Tenco 2019 vincitori | la premiazione

La premiazione e la consegna delle Targhe Tenco ci sarà come ogni anno durante la “Rassegna della Canzone d’Autore”, quest’anno prevista al Teatro Ariston di Sanremo dal 17 al 19 ottobre. I biglietti per poter assistere all’evento sono già disponibili presso il botteghino del teatro.

