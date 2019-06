Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 29 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 29 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 giugno 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, per il vostro segno si prevede una giornata davvero positiva e interessante. Il momento giusto per portare avanti i vostri progetti.

Al meglio in particolare il lavoro, mentre sul fronte sentimentale non mancheranno i disguidi. Per l’amore quindi dovete aspettare.

Cari Toro, state attraversando un periodo complesso a livello economico. Avete avuto alcune spese non previste che vi hanno messo in allarme.

Questo in particolare vi provoca qualche discussione con i vostri familiari; parlatevi e chiarite con diplomazia.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi consiglia finalmente di voltare pagina. Se avete avuto qualche problema di salute, è il momento di rimettervi in sesto.

Imparate a volervi più bene. Sul lavoro abbiate fiducia in voi stessi e non curatevi di chi è invidioso del vostro successo.

Una giornata all’insegna della stanchezza nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Fox, in questo sabato 29 giugno 2019. Sembra proprio che nulla vada per il verso giusto.

Cercate di evitare discussioni soprattutto con il vostro partner, e soprattutto non date voi motivo per attaccare briga.

Amici del Leone, non sempre si può essere al top. Oggi, infatti, le stelle prevedono per voi una giornata davvero sottotono. Stanchezza in particolare a livello lavorativo.

Per fortuna è arrivato il weekend: approfittatene per ricaricare le pile e riposare, evitando discussioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, finalmente una giornata di recupero per quanto riguarda il vostro segno secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Tuttavia lo stress non vi ha ancora abbandonato completamente, quindi state in campana. Permane infatti una stanchezza fisica ma soprattutto mentale. Avete bisogno di una vacanza.

Giornata davvero positiva per il vostro segno oggi 29 giugno. Finalmente potreste ricevere delle belle notizie che attendevate da tempo, soprattutto in ambito lavorativo.

In amore tutto procede al top, attenti però a non rimuginare sul passato, per non riaprire ferite che finalmente sono sanate.

Cari Scorpione, giornata un po’ sottotono per il vostro segno: ci sono questioni da chiarire e che ancora vi portano via del tempo.

Approfittate del weekend per recuperare le energie perdute. Per superare questo periodo difficile affidatevi alle cure e al supporto di un amico caro. Al bando la nostalgia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 giugno 2019 | Sagittario

L’oroscopo vi invita in questo fine settimana a mantenere la cautela: non saranno giornate facili. Il gran caldo vi spossa, evitante quindi sforzi fisici eccessivi.

Male l’amore per chi è in coppia: tante discussioni nell’ultimo periodo, mantenete la calma e contate fino a dieci prima di parlare.

Giornata positiva per il vostro segno. Per chi ha vissuto un periodo difficile, è il momento di rialzare la testa, anche a costo di cambiare vita e ripartire da zero.

Le stelle sono dalla vostra parte anche se state cercando nuovi incontri a livello sentimentale.

Amici dell’Acquario, non mancheranno i problemi nei rapporti interpersonali. Anche in amore giornata piuttosto grigia: avete sicuramente vissuto periodo migliori.

Sul lavoro potreste avete discussioni con i colleghi: munitevi della giusta pazienza per evitare complicazioni nella vostra carriera.

Cari Pesci, siate precisi e risoluti in questa giornata di sabato 29 giugno 2019. Se avete questioni in sospeso, cercatevi di chiarire.

Dite tutto quello che pensate, senza timori. Meglio prevenire che curare.