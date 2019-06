Oroscopo Branko 29 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 29 GIUGNO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come Il Messaggero.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 giugno 2019.

Oroscopo TPI: cosa dicono gli astri per la giornata del 29 giugno 2019

L’oroscopo Paolo Fox, 29 giugno 2019: le previsioni segno per segno

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi: i segni fortunati di oggi 29 giugno 2019

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Cari Ariete, questo sembra essere un ottimo periodo per voi. Sia in Amore che sul Lavoro, infatti, le stelle sono dalla vostra parte e vi portano rinnovata passione e buona fortuna negli affari.

State solo attenti a non strafare con il movimento fisico: forse per questa estate quello che vi ci vuole è fare un viaggio non troppo faticoso ma solo all’insegna di relax e divertimento.

Cari Toro, lasciate aperta la vostra porta per far entrare le nuove opportunità nella vostra vita. La Luna nel vostro segno, infatti, porterà belle novità sia sul lavoro che nella sfera affettiva.

Sarete sorpresi da qualcosa di inaspettato che che sta per succedere, non abbiate paura di scoprire di che si tratta!

Oroscopo Branko 29 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questo fine giugno vi vede radiosi. Era molto tempo che non brillavate di una luce così intensa, quasi che gli altri rimangono abbagliati nel fissarvi.

Venere è giunto nel vostro segno e sta attendendo anche quello di Marte, che vi spronerà a non tirarvi indietro di fronte a qualche nuova proposta.

Cari amici del Cancro, siete investiti da una miriade di stimoli in questo caldo e afoso fine giugno. Quasi troppe per voi che non siete mai troppo propensi a gettarvi in situazioni o a fare scelte senza prima aver ragionato con calma.

Tutte queste sollecitazioni, in effetti, potrebbero quasi stressarvi.

Cari Leone, vi siete messi in programma una giornata in cui finalmente dedicarvi alla casa e fare una serie di lavoretti manuali che rimandate da tempo. Le stelle, però, suggeriscono prudenza: tenete bene d’occhio i vostri arti superiori.

In serata alcuni impegni familiari non lasceranno spazio per altri divertimenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 29 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, è ufficialmente iniziata l’estate del vostro stato d’animo. Gli ultimi “residui” di inverno, in questo senso, stanno per lasciare spazio a colori più brillanti.

Tutto inizia con un sabato sera davvero esplosivo, quindi preparatevi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari amici della Bilancia, in questo fine settimana dovrete dividervi tra i diversi impegni familiari. Sembra che i parenti, vicini e lontani, abbiano scelto lo stesso momento per venirvi a fare una visita.

Nel frattempo voi non siete al pieno della vostra energia fisica, ma per fortuna c’è l’amore a supportarvi e a rendere più piacevoli le vostre giornate.

Cari Scorpione, siete in attesa di una importante risposta che arriverà nel corso della prossima settimana. Potete quindi distendere i nervi e provare a trasformare la vostra irrequietezza in energia positiva e creatività.

Oroscopo Branko 29 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siete al top della vostra forma fisica. Irradiate fascino e gli altri, vi assicuro, se ne stanno accorgendo pian piano. Dovete solo avere un altro po’ di pazienza, perché la vostra situazione sentimentale sta per stabilizzarsi.

Cari Capricorno, non potete proprio lamentarvi. Soprattutto per quanto riguarda il portafoglio, sembra essere un periodo decisamente fortunato e fiorente. Avete maturato le giuste consapevolezze su cosa volete per il vostro futuro professionale, quindi andatevelo a prendere!

Cari Acquario, le ferie sono ancora lontane a voi sentite l’esigenza di prendervi del riposo. La vostra forma fisica, infatti, nell’ultimo periodo soprattutto ha risentito del forte stress. Cercate di resistere e di farvi coccolare un po’ dal partner, che sarà ben felice di alleviare le vostre tensioni.

Cari Pesci, preparatevi a cogliere una serie di occasioni che stanno per venirvi incontro. Di fronte a voi, infatti, c’è un’estate particolarmente focosa dal punto di vista sentimentale. Forse non è il momento giusto per pensare di impegnarsi in una cosa seria.