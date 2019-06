Stasera in tv | 25 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | The Resident | Rosy Abate | Woodstock

STASERA IN TV 25 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 25 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 25 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè (Il meglio della tv)

21:25 – The Resident – Primo giorno – Independence day – Compagni d’armi

Questa sera su Rai 1 arriva la serie tv The Resident, con le prime puntate inedite sulla tv satellitare.

La trama: Incentrato su tre medici in diverse fasi della loro carriera e una giovane e determinata infermiera, The Resident è un nuovo medical drama provocatorio che alza il sipario per rivelare la verità di ciò che realmente accade, sia buono che cattivo, negli ospedali di tutti gli Stati Uniti.

Ecco il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – Woodstock – Rita racconta

Su Rai 2 invece arriva lo speciale Woodstock – Rita racconta, con Rita Pavone nel ruolo di narratrice dell’evento che ha cambiato la storia degli Stati Uniti e non solo. Un omaggio a 50 anni da quell’epocale concerto di cui verranno proposte le immagini più emozionanti e coinvolgenti, con le esibizioni di Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Joan Baez, The Who, Creedence Clearwater Revival, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young e altri ancora. Rita Pavone racconterà la musica e il clima di quei giorni, insieme a tanti ospiti speciali.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda #cartabianca, il programma di approfondimento politico e d’attualità condotto da Bianca Berlinguer, ancora una volta senza l’opinionista Mauro Corona, che ha lasciato polemicamente la trasmissione.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Freedom: oltre il confine

Su Rete 4 questa sera torna una nuova puntata di Freedom: oltre il confine, il programma di approfondimento scientifico e culturale condotto da Roberto Giacobbo.

Stasera in tv 25 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg5

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Rosy Abate (prima puntata)

Su Canale 5 questa sera c’è un gradito ritorno, quello della miniserie Rosy Abate, spin-off del telefilm Squadra Antimafia, con Giulia Michelini nel ruolo dell’ormai famosa mafiosa siciliana.

La trama: Dopo aver finto la propria morte, Rosy Abate si è rifugiata sotto mentite spoglie in una cittadina della costa ligure. Lavora come commessa in un supermercato ed è fidanzata con Francesco, uomo premuroso che la ama senza conoscere la sua vera identità .Ma il passato di Rosy è troppo ingombrante per rimanere sepolto a lungo. Due mafiosi, i fratelli Mirko e Stefano Sciarra, si rivolgono a lei dandole una notizia sconvolgente: suo figlio Leonardo è ancora vivo e, in cambio dell’aiuto di Rosy, le diranno dov’è.

Ecco il trailer:

Guida tv 25 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Transformers – La vendetta del caduto

Su Italia 1 questa sera arriva il film Transformers – la vendetta del caduto, secondo capitolo della celebre saga con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro, Isabel Lucas, Frank Welker, Tyrese Gibson, Peter Cullen.

La trama: i Decepticon non si arrendono e hanno un nuovo piano per eliminare gli Autobot. Intanto Sam ha un rapporto stabile con Mikaela e sta per partire per il college.

Ecco il trailer:

Programmi tv 25 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21.15 – Speciale – L’Aria che tira

Questa sera su La 7 arriva una nuova puntata dello Speciale – L’Aria che tira, con Myrta Merlino, pronta con i suoi ospiti a commentare le notizie principali della settimana, dalla politica all’economia.

Stasera in tv 25 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Infelici e contenti

Su Tv 8 questa sera arriva il film Infelici e contenti, con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D’Aloja.



La trama: Aldo, bancario, ex campione di pallanuoto, ora vive in carrozzella per colpa di un incidente automobilistico. Vittorio, mezzo mariuolo, non vedente, si arrangia a vivere con piccole truffe. I due si conoscono per caso e per caso si cacciano in varie disavventure che li conducono fino al casinò di Sanremo dove Aldo ritrova Petrilli, l’uomo responsabile del suo incidente d’auto.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:00 – Gli incredibili 2

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Una festa esagerata

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Una festa esagerata, con Vincenzo Salemme (che ha anche diretto la pellicola), Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino.

La trama: Un geometra organizza una festa per i 18 anni della figlia, ma un “imprevisto” rischia di rovinare tutto.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

2.050 – Olanda-Giappone

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019, giunto finalmente agli ottavi di finale. Stasera in diretta Olanda-Giappone, una partita che arriva poco dopo il fischio finale di Italia-Cina, partita molto importante per la nostra Nazionale.

Stasera in tv 25 giugno | Sky Uno

19:40 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita – 1^TV

Su Sky Uno questa sera Mollo tutto e cambio vita, il docu-reality che racconta le storie di persone che hanno lasciato il loro paese per cambiare totalmente vita in luoghi esotici, con due nuove puntate.