Stasera in tv Rai 1 | Seat Music Awards Again 2019 | Cantanti | Ospiti | Scaletta

STASERA IN TV RAI 1 – Tornano stasera domenica 23 giugno 2019 alle 21.20 su Rai 1 i Seat Music Awards 2019, l’evento musicale condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Si tratta di un appuntamento, chiamato Again, in cui riviviamo i momenti migliori delle esibizioni già andate in onda il 5 e 6 giugno scorsi.

Inoltre per i tanti fan del programma anche momenti del backstage e esibizioni inedite. Appuntamento dunque stasera dalle 21.25 su Rai 1. Un’occasione per conoscere ed ascoltare quelli che saranno i tormentoni di questa estate. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui Seat Music Awards Again 2019 in onda il 23 giugno in prima serata.

Gli artisti più amati dal pubblico si esibiscono sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards 2019. Dopo le due serate del 5 e 6 giugno, questa sera rivivremo le migliori esibizioni e diversi momenti inediti.

Tra gli artisti sicuramente oggi sul palco dei Seat Music Awards 2019 Cristina D’Avena, Emis Killa, Biondo, Ernia, Anastasio, Fred De Palma, Elisa e Rkomi. Di seguito ecco l’elenco di tutti i cantanti che si sono esibiti nelle due serate all’Arena di Verona.

Achille Lauro

Alberto Urso

Alessandra Amoroso

Anastasio

Anna Tatangelo

Annalisa

Antonello Venditti

Baby K

Benji & Fede

Biondo

Boomdabash

Carl Brave

Claudio Baglioni

Cristina D’Avena

Dark Polo Gang

Elisa

Emis Killa

Emma Muscat

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Ernia

Fabrizio Moro

Fiorella Mannoia

Francesco De Gregori

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gazzelle

Gigi D’Alessio

Gino Paoli

Giusy Ferreri

Gemitaiz

Guè Pequeno

Irama

J- Ax

Laura Pausini & Biagio Antonacci

Levante

Ligabue

Lo Stato sociale con Myss Keta

Loredana Bertè

Luché

Maneskin

Mahmood

Marco Mengoni

Modà

Negrita

Nek

Paola Turci

Raf & Tozzi

Roberto Vecchioni

Ron

Salmo

Sfera Ebbasta

Takagi & Ketra

The Kolors & Elodie

Thegiornalisti

Ultimo

Il Volo

Non perdetevi l’appuntamento canoro dei Seat Music Awards, questa sera 23 giugno 2019 in onda alle 21.20 su Rai 1.