STASERA IN TV 22 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 22 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 22 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Europei Under 21 – Belgio – Italia (Girone A)

Su Rai 1 stasera in diretta la partita di calcio, valida per la terza giornata del Girone A degli Europei Under 21, tra Belgio e Italia. Un match importantissimo per la nostra Nazionale, che dopo la vittoria all’esordio sulla Spagna e la sconfitta con la Polonia ha bisogno dei tre punti per sperare di qualificarsi alle semifinali della competizione.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Lei non è tua figlia

Su Rai 2 il film Lei non è tua figlia, con Andrea Roth, Rachel Hayward, Sarah Dugdale.

La trama: Stacey Wilkins è una madre e moglie amorevole ma è anche una detective specializzata in casi di scomparsa di minorenni. La sua professione si trasforma in una sorta di boomerang per la sua esistenza privata quando la figlia adolescente viene rapita. Tenuta lontana da ogni coinvolgimento nelle indagini, Stanley sfida in segreto i suoi superiori e prova a salvare da sola la figlia prima che sia troppo tardi.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:25 – Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata

Questa sera su Rai 3 va in onda Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata, documentario condotto da Camila Raznovich. Immagini in giro per il mondo, commentate da tanti ospiti.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:25 – Stasera Italia Weekend

21.25 – Una vita

Su Rete 4 questa sera i nuovi episodi della soap opera Una vita, giunta alla sua 12esima stagione.

Stasera in tv 22 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione

Su Canale 5 questa sera Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Continuano le repliche della penultima stagione dell’amatissimo programma di Paolo Bonolis, che quest’anno ha concluso l’ottava stagione. Adesso, Mediaset ripropone l’edizione della scorsa stagione. Stasera la sfida tra Integratori e Bucatini. Ci sarà da divertirsi.

Guida tv 22 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Cinderella Story

Su Italia 1 questa sera arriva il film Cinderella Story, con Hilary Duff, Chad Michael Murray, Jennifer Coolidge, Regina King.

La trama: Dopo la morte del padre, Samantha Martin – detta Sam – vive con la matrigna Fiona e le sorellastre gemelle Brianna e Gabriella, che la sfruttano e le affibbiano i lavori più pesanti. Navigando su Internet, la ragazza conosce l’atletico e benestante Austin, che non vede l’ora di incontrare al ballo scolastico organizzato per Halloween. Nel corso della festa, Sam viene proclamata regina, ma allo scoccare della mezzanotte.

Programmi tv 22 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21.15 – Little Murders

Questa sera su La 7 torna con un nuovo episodio Little Murders, sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie.

La trama: Un serial killer sfida il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera potrebbe essere la prossima vittima.

Stasera in tv 22 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera dei Fiori

21:30 – Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine – L’omicidio

Su Tv 8 questa sera arriva Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine – L’omicidio, documentario in 4 puntate sul caso di cronaca nera più discusso degli ultimi anni: la scomparsa di Yara Gambirasio e la storia della più ambiziosa caccia all’uomo su base genetica mai intrapresa.



Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:20 – Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Hunter Killer – Caccia negli abissi, con Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini.

La trama: Un action nelle profondità del Mar Glaciale Artico. Il capitano di un sottomarino statunitense, alla guida di una squadra speciale, deve scongiurare il rischio di un catastrofico colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Norvegia-Australia (diretta)

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019, giunto finalmente agli ottavi di finale. Da adesso si fa sul serio. Questa sera il match tra Norvegia-Australia.

Stasera in tv 22 giugno | Sky Uno

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 13

Su Sky Uno questa sera torna 4 ristoranti Spagna, con Marc Ribas. In onda l’episodio numero 13 della stagione.