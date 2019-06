Stasera in tv Rai 1 | La Traviata | Zeffirelli l’ultimo sogno | Antonella Clerici | Verona | Stasera | 21 giugno

STASERA IN TV RAI 1 – Una serata speciale per ricordare un maestro come Franco Zeffirelli, scomparso pochi giorni fa. Questa sera in diretta dalle 21.15 su Rai 1 va in onda in mondovisione dall’Arena di Verona La Traviata – Zeffirelli l’ultimo sogno. Oltre 500 artisti si esibiscono portando in scena la celebra opera di Giuseppe Verdi, per una serata condotta da Antonella Clerici.

Stasera in tv Rai 1 | La Traviata | Zeffirelli l’ultimo sogno

In diretta dall’Arena di Verona va in onda questa sera venerdì 21 giugno 2019 La Traviata Zeffirelli l’ultimo sogno, una serata in grande gala in mondovisione in diretta con la messa in onda della celebre opera di Verdi.

Si tratta di una diretta speciale, visto che il maestro Zeffirelli ha curato fino a poco prima di morire la regia e le scene di questo kolossal. Oltre 500 artisti per il più grande allestimento della Traviata degli ultimi 40 anni.

Un evento imperdibile per gli amanti dell’Opera e non solo. A condurre Antonella Clerici. Nel cast degli artisti che portano La Traviata sul palco dell’Arena di Verona anche il tenore Vittorio Grigolo, che il grande pubblico ha conosciuto in questi mesi grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Stasera in tv Rai 1 | La Traviata | Zeffirelli l’ultimo sogno | Ospiti

Al’evento prendono parte in platea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria e il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio. Appuntamento oggi 21 giugno dalle 21.15 su Rai 1.

