Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo | Repliche | 11 stagione | Cast | Episodi | 20 giugno

STASERA IN TV RAI 1 – Anche questa sera, giovedì 20 giugno 2019, torna su Rai 1 Don Matteo, la popolare fiction che in questo periodo estivo il canale principale della Rai trasmette ogni giovedì in prima serata con le repliche della stagione numero 11 della serie tv di successo con protagonista Terence Hill nel ruolo dell’ormai famosissimo prete-investigatore.

Anche oggi vanno in onda due episodi. Ecco di cosa trattano, la trama e tutto quello che c’è da sapere.

Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo | Episodi

Il primo episodio si intitola Salvazione e racconta le disavventure di una donna, vittima di un’aggressione, che si scoprirà essere rimasta coinvolta in passato nel caso dell’incidente in cui è morta la figlia del maresciallo Cecchini. Il bambino della donna verrà accolto da Don Matteo e scalderà il cuore proprio del maresciallo.

Nel secondo episodio, il cui titolo è Per il loro bene, in caserma arriva una telefonata che terrorizza tutti: Davanti a un night club è stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo vestito da prete, con accanto una bicicletta…

A che ora va in onda oggi Don Matteo? Le due puntate di stasera tratta dalla stagione 11 iniziano alle 21.25, ovviamente su Rai 1.

Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo | Cast

Ma chi fa parte del cast di Don Matteo? Si tratta di attori ormai molto amati dal pubblico. Su tutti i protagonisti, Terence Hill e Nino Frassica. Ma nono solo.

Ecco il cast completo di Don Matteo 11:

Terence Hill – Don Matteo

Nino Frassica – Nino Cecchini , il maresciallo amico di Don Matteo

il maresciallo amico di Don Matteo Maria Chiara Giannetta – Capitano Anna Olivieri

Nathalie Guettà – Natalina Diotallevi

Maurizio Lastrico – Pm Marco Nardi

Caterina Sylos Labini – Signora Cecchini

Teresa Romagnoli – Chiara Olivieri

Cristiano Caccamo – Giovanni Santucci

Francesco Scali – Pippo

Giulia Fiume – Rita Trevi

Federico Russo – Seba

Maria Sole Pollio – Sofia

Federico Ielapi – Cosimo

Pietro Pulcini – Appuntato Piero Ghisoni

Domenico Pinelli – Romeo Zappavigna

Francesco Castiglione – Barba

