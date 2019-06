Stasera su Sky | 19 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 19 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di mercoledì 19 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi sui canali Cinema? Ci sono partite su quelli Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti, per un’ottima alternativa alla classica tv.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, mercoledì 19 giugno 2019. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 19 giugno | Sky Cinema Uno

Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

18:45 – La maschera di ferro

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La truffa dei Logan

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva La truffa dei Logan, film del 2017 con Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Hilary Swank, Daniel Craig, Katherine Waterston, Sebastian Stan.

La trama: Jimmy Logan, ex quarterback con una gamba offesa, e Clyde Logan, veterano dell’Iraq senza un braccio, decidono di organizzare una rapina. Separato dalla consorte e licenziato dal boss l’uno, single con pub l’altro, i Logan vivono nell’America rurale, collezionano una sfortuna eterna e perpetuano una maledizione familiare. Ma quella superstizione, esemplificata dal corso disastroso delle loro esistenze, diventa la loro chance: una buona copertura (chi accuserebbe mai due storpi?) e una buona occasione (giunti a questo punto, i Logan non hanno niente da perdere).

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

19.15 – The Wife – Vivere nell’ombra

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Io & Annie

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film di Woody Allen, vincitore di 4 Oscar, Io & Annie, con Sigourney Weaver, Diane Keaton, Christopher Walken, Shelley Duvall e Groucho Marx.

La trama: Il film, come quasi tutti quelli di Woody Allen, è scopertamente autobiografico. Narra i difficili rapporti di un attore comico ebreo newyorkese con Annie Hall, la ragazza di cui si è innamorato. I due si frequentano e si amano per un certo periodo poi, dopo un viaggio in California, decidono, pur a malincuore, di lasciarsi.

Stasera su Sky 19 giugno | Sky Cinema Collection 19:10 – L’immortale

21:15 – Dillinger Su Cinema Collection (canale 303 del vostro decoder) vi attende il film Dillinger, con Warren Oates, Ben Johnson, Michelle Philips, Cloris Leachman. La trama: John Dillinger è stato uno dei banditi più decisi e sanguinari degli anni ’30, in America, tanto che è stato soprannominato il “nemico pubblico numero 1”. Un motivato e deciso poliziotto gli dà la caccia, lo cattura ma Dillinger evade; l’uomo della legge elimina però, a uno a uno, i complici del gangster e finalmente lo attende all’uscita di un cinema di Chicago. Guida tv Sky 19 giugno | Sky Cinema Family 19:25 – Un fantasma per amico

21:00 – Albert e il diamante magico La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) offre il film d’animazione Albert e il diamante magico. La trama: Albert è un bambino intelligente e sfacciato che è molto temuto per i suoi scherzi in tutta la città. Quando distrugge accidentalmente la statua dell’eroe locale, il famoso capitano di mongolfiera Leopoldus, per risolvere il guaio che ha combinato, decide di partire all’avventura per diventare lui stesso un capitano. Ecco il trailer: Stasera su Sky 19 giugno | Sky Cinema Action

19:00 – The Arrival

21:00 – Cowboys & Aliens La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) prevede il film Cowboys & Aliens, con Olivia Wilde, Daniel Craig, Harrison Ford, Sam Rockwell, Paul Dano, Ana de la Reguera, Noah Ringer, Clancy Brown, Keith Carradine, Walton Goggins. La trama: 1873. Arizona. Uno straniero senza alcuna memoria del suo passato giunge a Absolution, una cittadina per nulla ospitale in mezzo al deserto, dove il Colonnello Dolarhyde fa il bello e il cattivo tempo. Quello che sta per accadere supera però ogni immaginazione; una serie di attacchi dal cielo ad opere di creature ignote che rapiscono uno ad uno gli abitanti indifesi. Proprio lo straniero che era stato accolto con tanta diffidenza sembra diventare l’unica speranza per la gente del posto, anche perché lui comincia pian piano a ricordare chi lui sia e quale sia il segreto che porta con se’. Con l’aiuto dei suoi precedenti oppositori, di un gruppo di guerrieri Apache e persino di alcuni fuorilegge, formerà così una banda pronta ad affrontare quel nemico ignoto e inedito. Ecco il trailer: Programmazione Sky 19 giugno | Sky Cinema Suspence 19.00 – Gioco a due

21.00 – La prima notte del giudizio

Su Cinema Suspence (canale 306) arriva il film horror La prima notte del giudizio, con Marisa Tomei, Lauren Velez, Melonie Diaz, Steve Harris e Chyna Layne. La trama: Per abbassare il tasso di criminalità sotto l’1 per cento per il resto dell’anno, i Nuovi Padri Fondatori d’America (NFFA) sperimentano una teoria sociologica che dà libero sfogo all’aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione. Ecco il trailer: Stasera su Sky 19 giugno | Sky Cinema Romance 19:30 – Amore ad alta quota

21:00 – La perla del paradiso Prima TV Su Sky Cinema Romance (canale 307) arriva in prima visione il film La perla del paradiso, con Jill Wagner, Kristoffer Polaha, Naomi Sequeira. La trama: Romanticismo e avventura fra splendidi paesaggi. Un’intraprendente fotografa e un timoroso romanziere partono per le isole Fiji alla ricerca di una famigerata perla blu. Sky Cinema Drama 19.10 – Darling Companion

21.00 – Happy End Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film Happy End, con Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Hassam Ghancy e Nabiha Akkari. La trama: Una famiglia dell’alta borghesia a Calais. Il padre è il fondatore di un’azienda che ora è guidata dalla figlia e dal riottoso nipote. I due debbono risolvere il problema di un grave incidente che ha causato una vittima. Al contempo il fratello di lei, passato a seconde nozze, ha problemi con la figlia di primo letto che viene a vivere con lui dopo il ricovero della madre. Intorno a loro il Mondo che affronta ogni giorno altri tipi di problematiche.

Stasera su Sky 19 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.15 – Il maggiore Payne

21.00 – Howard e il destino del mondo Su Sky Cinema Comedy va in onda Howard e il destino del mondo, con Tim Robbins, David Paymer, Miles Chapin, Lea Thompson e Jeffrey Jones. La trama: Howard, giovane papero che vive nel pianeta dei paperi, viene improvvisamente catapultato, da una forza potentissima, sulla Terra e precisamente a Cleveland. Gli umani lo accolgono malissimo, viene anche malmenato. Fuggendo da una banda di punk, gli capita di salvare la giovane Beverly da una brutta avventura. Nasce una dolce amicizia tra l’umana e il papero. Dopo una serie infinita di avventure la ragazza, con l’aiuto di un amico, prova a rimandarlo nel pianeta dei paperi, ma invano. Finirà che Howard si adatterà alla Terra e metterà su un complesso rock con Beverly e le sue amiche. Ecco il trailer: Sky Sport Mondiali 20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Scozia-Argentina Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera in diretta tv il match tra Scozia-Argentina, valido per il girone D. Stasera su Sky 19 giugno | Sky Uno 19:25 – Master – Chef USA Ep. 9

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 8

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 13 Prima TV Su Sky Uno arriva il 13esimo episodio della nuova stagione di 4 ristoranti Spagna, il format con Marc Ribas.