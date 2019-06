Stasera su Sky | 18 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 18 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di martedì 18 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi sui canali Cinema? Ci sono partite su quelli Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti, per un’ottima alternativa alla classica tv.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, martedì 18 giugno 2019. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 18 giugno | Sky Cinema Uno

Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:20 – The Domestics

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La mia vita è uno zoo

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva La mia vita è uno zoo, con Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Carla Gallo, Thomas Haden Church, Patrick Fugit, Angus MacFadyen.

La trama: Benjamin Mee (Matt Damon), per cercare di ricompattare la propria giovane famiglia dopo la morte della moglie, usa i risparmi di una vita per acquistare un disastrato parco zoologico nella campagna inglese. Insieme ai figli, prima della grande riapertura dovra’ sistemare la fatiscente struttura, che ospita più di duecento esemplari di animali esotici e in via d??estinzione. Lo aiuteranno nell’impresa un’equipe di poche persone, che conta anche sulla presenza di Kelly Foster (Scarlett Johansson), che vive nella proprietà insieme alla ribelle cugina tredicenne Lily (Elle Fanning).

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

19.10 – Morto Stalin, se ne fa un altro

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Il sacrificio del cervo sacro

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film Il sacrificio del cervo sacro, con Alicia Silverstone, Nicole Kidman, Colin Farrell, Bill Camp e Denise Dal Vera.

La trama: Steven è un cardiologo: ha una bellissima moglie, Anna, e due figli, Kim e Bob. All’insaputa di costoro, tuttavia, si incontra frequentemente con un ragazzo di nome Martin, come se tra i due ci fosse un legame, di natura ignota a chiunque altro. Quando Bob comincia a presentare degli strani sintomi psicosomatici, la verità su Steven e Martin sale a galla.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 18 giugno | Sky Cinema Collection 19:30 – Professione assassino

21:15 – Escobar – Il fascino del male Su Cinema Collection (canale 303) arriva Escobar – Il fascino del male, con Javier Bardem, Penelope Cruz, Julieth Restrepo, Peter Sarsgaard. La trama: Virginia Vallejo, celebre anchorwoman colombiana ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti. Amante appassionata di Pablo Escobar, criminale e trafficante di cocaina senza scrupoli e rimorsi, ha deciso di raccontare alla DEA gli anni della loro relazione e dell’ascesa vertiginosa del patron di Bogotà. Ambiziosa e decisa a saperne di più di quello che diventerà in pochi anni il più ricco e potente trafficante di sempre, Virginia si innamora di Pablo e lo sostiene nella carriera politica sorvolando su quella criminale. Ma i desideri di Pablo sono più voraci dei suoi e finiscono per trascinarla in un abisso da cui le tenderà la mano l’agente Neymar della DEA. Guida tv Sky 18 giugno | Sky Cinema Family 19:25 – Le avventure di Rocky e Bullwinkle

21:00 – Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) offre il film d’animazione Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio, del 2015. La trama: Nobita scopre che gli amici-nemici Gian e Suneo stanno girando un film insieme alla graziosa Shizuka, in cui interpretano dei supereroi dello spazio. Per partecipare al film in un ruolo diverso dal mostro Nobita ricorre a Doraemon e ai suoi poteri: tutti felici e contenti, almeno finché non incontrano Aron, un alieno disperato per le sorti del suo pianeta, minacciato dai Pirati dello Spazio. Ecco il trailer: Stasera su Sky 18 giugno | Sky Cinema Action

18:35 – Kingsman: Il cerchio d’oro

21:00 – Spooks: Il bene supremo La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) prevede il film Spooks: Il bene supremo, con Kit Harington, Jennifer Ehle, Elyes Gabel, Lara Pulver, Tuppence Middleton, David Harewood. La trama: Adam Qasim, carismatico terrorista, riesce a evadere dalla custodia del Mi5 durante un passaggio di routine. Sir Harry Prince, capo dell’antiterrorismo, viene incolpato dell’accaduto e costretto a dimettersi, prima di scomparire nel nulla. Con il Mi5 in ginocchio, è richiamato in azione l’ex ufficiale Will Crombie, il cui compito è quello di scoprire se Harry è ancora in vita. Mentre Qasim prepara un attentato devastante nel cuore di Londra, Will dovrà decidere cosa fare per evitare il peggio. Programmazione Sky 18 giugno | Sky Cinema Suspence 19.00 – L’ombra del dubbio

21.00 – La reginetta del male

Su Cinema Suspence il film La reginetta del male. La trama: Misteri e suspense in un thriller nel mondo della scuola. Una ragazza ossessionata dal diventare reginetta del ballo è pronta a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Stasera su Sky 18 giugno | Sky Cinema Romance 19:15 – Io e lei

21:00 – Toy Boy – Un ragazzo in vendita Su Sky Cinema Romance arriva Toy Boy – Un ragazzo in vendita, con Ashton Kutcher, Anne Heche, Margarita Levieva, Sebastian Stan, Sonia Rockwell, Maria Conchita Alonso. La trama: Nikki è un giovane e incallito playboy di Hollywood che si fa mantenere da Samantha, ricca e più matura avvocatessa, ma le sue avventure con varie esponenti del gentil sesso non si contano e tutta la sua vita trascorre all’insegna della festa e del divertimento assoluto. Il privilegiato menage ha una svolta quando Nikki conosce una bella cameriera di nome Heather, che gli fa perdere la testa e gli somiglia più di quanto lui immagini. Sky Cinema Drama 19.00 – The Happy Prince

19.50 – Anteprima arrivederci professore

21.00 – Scoprendo Forrester Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film Scoprendo Forrester, con F. Murray, Abraham Michael Nouri, Sean Connery, Anna Paquin e Glenn Fitzgerald. La trama: Jamal Wallace è uno studente del Bronx con una grande passione per la letteratura e un altrettanto grande amore per il basket. Casualmente entra in contatto con William Forrester, uno scrittore che vinse il Premio Pulitzer con l’unico libro pubblicato. Era poi scomparso e nessuno ne aveva saputo più nulla. A lui, che diviene il suo maestro, Jamal sottopone un racconto che viene giudicato positivamente. Il ragazzo ha ricevuto un’offerta di borsa di studio da una prestigiosa istituzione privata.

Stasera su Sky 18 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.25 – Fottute!

21.00 – Gli sdraiati Su Sky Cinema Comedy va in onda Gli sdraiati, con Claudio Bisio, Giancarlo Dettori, Cochi Ponzoni, Gigio Alberti e Carla Chiarelli. La trama: Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, “condivide” un figlio con la ex moglie, architetto che non lo perdona e non perdona gli skyline che rubano spazio al cielo. Tito, diciassettenne dinoccolato, ciondola tra casa e scuola dribblando l’azione incalzante del padre e avanzando in bicicletta sulle fasce della vita. Porta e rete sono ancora lontane ma Tito riceve giorno per giorno palle da giocare e rilanciare a una banda scriteriata di amici. Sky Sport Uno 13.00 – ATP Queen’s

21.00 – Italia – Brasile femminile Questa sera alle 21, come su Rai 1, anche su Sky Sport va in onda in diretta il match tra Italia e Brasile, valido per i Mondiali femminili 2019. Sky Sport Mondiali Cosa fanno oggi su Sky Sport Mondiali: 20.30 – Studo Women’s World Cup

21.00 – Italia – Brasile femminile Grande copertura mediatica di Sky sul Mondiale femminile 2019, anche sul canale 202 va in onda in diretta la partita tra Italia e Brasile. Stasera su Sky 18 giugno | Sky Uno 19:25 – Master – Chef USA

20:15 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita – 1^TV Su Sky Uno arriva in prima tv un nuovo episodio di Mollo tutto e cambio vita.