Stasera in tv | 18 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Italia Brasile | La scuola più bella del mondo

STASERA IN TV 18 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 18 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 18 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Calcio: Coppa del Mondo 2019 Femminile – Italia – Brasile

Su Rai 1 stasera, per la prima volta nella storia della tv italiana, va in onda una partita di calcio femminile. E non una qualsiasi, bensì Italia-Brasile, valida per la terza giornata del girone C del Mondiale femminile 2019. Con una vittoria o un pareggio, la nostra Nazionale si garantirebbe il passaggio agli ottavi di finale da prima del proprio gruppo.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Love Is All You Need

Su Rai 2 arriva il film Love Is All You Need, con Tryne Dyrholm, Pierce Brosnan, Paprika Steen, Kim Bodnia, Christiane Schaumburg-MÜller, Molly Blixt Egelind.

La trama: Per assistere alle nozze del figlio Patrick con la giovane Astrid, l’imprenditore ortofrutticolo danese Philip (Pierce Brosnan) arriva a Sorrento, dove si trova una sua villa immersa in un enorme limoneto. L’organizzazione del matrimonio, che fa tribolare la giovane coppia scatenando una serie di dubbi sul legame, gli permette di riavvicinarsi al figlio, con cui i rapporti sono logori da quando, in seguito alla morte della moglie, Philip si e’ dedicato anima e corpo al lavoro trascurando affetti e vita privata. Il soggiorno campano, inoltre, fa si’ che riscopra anche le piccole gioie quotidiane, grazie all’incontro con Ida, la futura consuocera, una parrucchiera danese che non ha mai perso l’entusiasmo nonostante il cancro al seno che l’ha colpita e la rottura dal marito fedifrago dopo 25 anni di nozze.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 18 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 torna un nuovo appuntamento con #cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Il programma di approfondimento sull’attualità italiana si presenta con una grossa novità, l’assenza dell’opinionista Mauro Corona, che ha abbandonato la trasmissione con tanto di polemiche.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Freedom – Oltre il confine

Su Rete 4 questa sera Roberto Giacobbo con il suo Freedom – Oltre il confine, programma di divulgazione scientifica adatto a tutti.

Stasera in tv 18 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – La scuola più bella del mondo

Su Canale 5 arriva il film La scuola più bella del mondo, con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena.

La trama: La scuola media toscana “Giovanni Pascoli” e’ in competizione per il premio di migliore istituto e il preside per aggiudicarsi la vittoria decide di invitare la classe di una scuola di Accra, capitale del Ghana. Con la complicità del correttore automatico del motore di ricerca, il bidello manda erroneamente l’invito.

Ecco il trailer:

Guida tv 18 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Transformers

Su Italia 1 questa sera è previsto il film Transformers, film del 2007 con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson.

La trama: La lotta tra il bene (gli Autobots) e il male (i Decepticons), dal pianeta Cybertron si è spostata sulla Terra, dove milioni di anni prima è caduto il Cubo di Energon, il potere supremo capace di infondere la vita ai Transformers. Sam Witwicky, nipote dell’esploratore che, per primo, durante una missione nel Circolo Polare Artico sul finire del 1800 ebbe a che fare con Megatron, il capo dei Decepticons, è l’unico che può aiutare Optimus Prime e i suoi Autobots a ritrovare il cubo e a distruggerlo, prima che finisca nelle mani dei nemici. I celebri robot trasformabili amati dai ragazzini di tutto il mondo, approdano al cinema nel primo lungometraggio live che li vede in azione.

Ecco il trailer:

Programmi tv 18 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG La7

20:35 – Otto e Mezzo

21.15 – L’Aria che tira – Speciale

Questa sera su La7 uno speciale de L’Aria che tira, con approfondimenti sull’attualità politica ed economica del nostro paese condotto da Myrta Merlino.

Stasera in tv 18 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Piedipiatti

Su Tv 8 questa sera arriva il film Piedipiatti, classico del 1991 con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Victor Cavallo, Anne Benny.

La trama: Due poliziotti indagano su una banda di narcotrafficanti. I loro modi rozzi e sconsiderati li porteranno a scoprire il vero insospettabile boss del traffico.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:20 – The Domestics

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La mia vita è uno zoo

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva La mia vita è uno zoo, con Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Carla Gallo, Thomas Haden Church, Patrick Fugit, Angus MacFadyen.

La trama: Benjamin Mee (Matt Damon), per cercare di ricompattare la propria giovane famiglia dopo la morte della moglie, usa i risparmi di una vita per acquistare un disastrato parco zoologico nella campagna inglese. Insieme ai figli, prima della grande riapertura dovra’ sistemare la fatiscente struttura, che ospita più di duecento esemplari di animali esotici e in via d??estinzione. Lo aiuteranno nell’impresa un’equipe di poche persone, che conta anche sulla presenza di Kelly Foster (Scarlett Johansson), che vive nella proprietà insieme alla ribelle cugina tredicenne Lily (Elle Fanning).

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

13.00 – ATP Queen’s

21.00 – Italia – Brasile femminile

Questa sera alle 21, come su Rai 1, anche su Sky Sport va in onda in diretta il match tra Italia e Brasile, valido per i Mondiali femminili 2019.

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studo Women’s World Cup

21.00 – Italia – Brasile femminile

Grande copertura mediatica di Sky sul Mondiale femminile 2019, anche sul canale 202 va in onda in diretta la partita tra Italia e Brasile.

Stasera in tv 18 giugno | Sky Uno

19:25 – Master – Chef USA

20:15 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita – 1^TV

Su Sky Uno arriva in prima tv un nuovo episodio di Mollo tutto e cambio vita.