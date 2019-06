Stasera in tv La battaglia di Hacksaw Ridge Canale 5 | Trama | Trailer

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

STASERA IN TV LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE CANALE 5 – Questa sera, venerdì 14 giugno 2019, va in onda su Canale 5 il film in prima visione La battaglia di Hacksaw Ridge, film di Mel Gibson del 2016 che racconta la storia vera di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza dell’esercito americano che ha ottenuto una medaglia d’onore.

Ma qual è la trama, il cast e il trailer di La battaglia di Hacksaw Ridge? Eco tutto quello che c’è da sapere.

Stasera in tv La battaglia di Hacksaw Ridge Canale 5 | Trama

Protagonista è Desmond Doss (interpretato da Andrew Garfield), che per motivi religiosi è un obiettore di coscienza. Quando scoppia la Seconda guerra mondiale, Desmond vuole prestare soccorso militare ma, essendo obiettore, si rifiuta di uccidere.

Un atteggiamento che i suoi commilitoni e il sergente non vedono di buon occhio, tanto che presto Desmond finisce in prigione. Arriva il momento del processo, e Doss si dichiara non colpevole.

Il protagonista del film stasera su Canale 5 riesce così ad uscire dal carcere e insieme al resto del plotone va alla settantasettesima divisione di fanteria, verso la battaglia di Okinawa. Nel corso dello scontro Desmond riesce a riscattarsi, perché grazie al suo intervento molti dei suoi compagni si salveranno la vita.

Ma la guerra è ancora lontana dal terminare. I giapponesi infatti hanno in serbo un altro attacco, ancor più duro del precedente. Il film è stato presentato in anteprima alla 73esima Mostra di Venezia e ha vinto ben due premi Oscar nel 2017 per il miglior montaggio e il miglior sonoro.

