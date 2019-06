🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Ballata per Genova Rai 1 | 14 giugno 2019 | Ospiti | Scaletta

STASERA IN TV BALLATA PER GENOVA RAI 1 – Una serata ricca di ospiti, musica e divertimento per ricordare il terribile crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto dieci mesa fa. Sono ben cinque i conduttori che si alterneranno sul palco di piazzale Kennedy, per una serata di beneficenza e solidarietà.

Il crollo del ponte Morandi a Genova: 43 morti, 20 indagati

Cosa c’è stasera in tv

Ma quali sono gli ospiti della Ballata per Genova, stasera in tv dalle 21.25 su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello c’è da sapere sulla Ballata per Genova

Stasera in tv Ballata per Genova Rai 1 | Ospiti

Sono ben cinque i conduttori molto amati dal pubblico e presenti sul palco di piazzale Kennedy a Genova, per abbracciare simbolicamente la città della Lanterna con tanta buona musica. In prima linea Amadeus e Antonella Clerici, due volti noti di Rai 1. Al loro fianco anche Lorella Cuccarini e Luca e Paolo.

Sono bei 12mila i biglietti messi a disposizione gratuitamente per i cittadini e i turisti e che sono andati sold out nell’arco di una giornata. Tanti i grandi artisti che hanno deciso di non mancare a questa serata della Ballata per Genova: tra loro genovesi d’hoc come Gino Paoli, Cristiano De André, il figlio dell’immenso Fabrizio, e Danilo Rea.

E ancora Gigi D’Alessio, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, Elodie, The Kolors e Irama. Da Roma poi in collegamento Laura Pausini e Biagio Antonacci. Sul palco della serata della Ballata per Genova, questa sera su Rai 1, anche altri personaggi dello spettacolo come il ct della Nazionale Roberto Mancini e Roberto Pruzzo, l’attrice Anna Mazzamauro, l’inedito trio Piero Cassano con Vittorio De Scalzi e Franco Gatti.

Tutti gli artisti saranno accompagnati da un’orchestra di 20 elementi diretta dal Maestro Diego Basso.

La scaletta della Ballata per Genova

Tutti gli ospiti della Ballata per Genova

Dove vedere in tv e streaming Ballata per Genova