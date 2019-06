Stasera su Sky | 12 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 12 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di mercoledì 12 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi sui canali Cinema? Ci sono partite su quelli Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti, per un’ottima alternativa alla classica tv.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, mercoledì 12 giugno 2019. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 12 giugno | Sky Cinema Uno

Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Cambio vita

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Quo Vado?

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Quo Vado?, commedia campione d’incassi con Checco Zalone.

La trama: Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei. Inizia così un’avventura fantastica nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

18.50 – Dracula di Bram Stoker

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – O.G. – Original Gangster

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film O.G. – Original Gangster, con Jeffrey Wright.

La trama: un dramma HBO girato in una vera prigione. Louis sta per tornare in libertà dopo 24 anni, ma l’arrivo di un giovane detenuto rischia di compromettere il suo rilascio.

Stasera su Sky 12 giugno | Sky Cinema Collection 17:25 – C’era una volta in America

21:15 – L’immortale Su Cinema Collection (canale 303) arriva L’immortale, film del 2010 con Jean Reno, Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini, Richard Berry, Marina FoÏs, Gabriella Wright, Jean-Pierre Darroussin. La trama: Charly Mattei ha chiuso il suo conto con la giustizia. Da tre anni conduce una vita regolare, dedicata alla moglie e ai suoi due bambini. Ma i suoi sforzi non sono premiati: una mattina subisce un agguato e viene trovato in fin di vita con 22 proiettili in corpo. Contro ad ogni aspettativa, tuttavia non muore… Ecco il trailer: Guida tv Sky 12 giugno | Sky Cinema Family 19:25 – Shrek e vissero felici e contenti

21:00 – Le avventure di Rocky e Bullwinkle La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) offre il film Le avventure di Rocky e Bullwinkle, con Rene Russo, Jason Alexander, Robert De Niro. La trama: Un topo parlante e un alce volante, cartoni animati, lottano a fianco dell’FBI, composto da persone in carne e ossa, per bloccare i piani di due spie, Boris Badenov e Natasha Fatale, e soprattutto del loro diabolico e spietato capo, Fearless Leader. Ecco il trailer: Stasera su Sky 12 giugno | Sky Cinema Action

18:55 – Kalifornia

21:00 – Star Wars: Gli ultimi Jedi La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) prevede il film Star Wars: Gli ultimi Jedi, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o. La trama: Mentre il Primo Ordine si prepara a stroncare quel che resta della Resistenza, Rey consegna a Luke Skywalker la spada laser che fu sua, invitandolo a interrompere il suo esilio per salvare il mondo libero. Ma Luke non ne vuole sapere e il Lato Oscuro tesse la sua trama letale attorno agli ultimi ribelli. Ecco il trailer: Programmazione Sky 12 giugno | Sky Cinema Suspence 19.05 – Cash – Paga o muori

21.00 – The Strangers – Pray at night

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film The Strangers – Pray at night, con Martin Henderson, Damian Maffei, Christina Hendricks, Bailee Madison e Lewis Pullman.

La trama: Una famiglia trasloca, ma c’è maretta. Il trasferimento è dovuto al comportamento poco consono della figlia adolescente Kinsey, ribelle senza causa, che si è fatta espellere dalla scuola. I genitori Mike e Cindy sperano che una ricollocazione geografica e una nuova scuola possano giovare, ma Kinsey, naturalmente, non è d’accordo. Poco favorevole è anche il fratello maggiore Luke, costretto anche lui a un cambiamento di luoghi e amici che non avrebbe minimamente desiderato. Ecco il trailer: Stasera su Sky 12 giugno | Sky Cinema Romance 19:00 – Footloose (2011)

21:00 – Incroci pericolosi Su Sky Cinema Romance arriva il film Incroci pericolosi, con Anna Paquin, Ryan Phillippe, Luke Wilson, Powers Boothe. La trama: un appassionante triangolo amoroso. Dopo molti anni, il tossicodipendente Scott, bello e dannato, torna a casa dalla famiglia. Il suo inaspettato arrivo turberà il cuore della cognata Katherine, da sempre invaghita di lui. Sky Cinema Drama 19.15 – L’uomo della Luna

21.00 – Giovanna D’Arco

Su Sky Cinema Drama va in onda Giovanna D’Arco, film del 1999 con Milla Jovovich. La trama: Durante la guerra dei Cent’anni, la tredicenne Giovanna guida la riscossa della Francia contro gli inglesi. Stasera su Sky 12 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.20 – Il ritorno dell’eroe

21.00 – C’est la vie – Prendila come viene Su Sky Cinema Comedy va in onda C’est la vie – Prendila come viene, La trama: Max è un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultima corvée è un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del XVII secolo con sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un’equipe fedele quanto incompetente. Julien, valletto melanconico innamorato del ‘bel parlare’, James, animatore demodé, Guy, fotografo scroccone, Josiane, amante (im)paziente di Max, Ade’le, delfina irascibile di Max, Samy, cameriere clandestino, sono alcuni dei membri di una brigata multietnica occupata a rendere indimenticabile il giorno più bello di Pierre ed Helena. Niente ovviamente andrà come previsto e quelli che dovevano sorvegliare la riuscita dell’evento finiranno loro malgrado per boicottarlo. Sky Sport Uno 20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Francia-Norvegia (diretta) Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Francia e Norvegia. Stasera su Sky 12 giugno | Sky Uno 20:30 – Cuochi d’Italia

21:15 – 4 ristoranti Spagna – 1^TV

22:30 – 4 ristoranti Spagna – 1^TV La programmazione Sky Uno presenta in prima tv due nuove puntate di 4 ristoranti Spagna.