Stasera in tv Live Non è la d’Urso Canale 5 | Barbara d’Urso | Ospiti

STASERA IN TV LIVE NON È LA D’URSO CANALE 5 – Nuovo appuntamento con Live Non è la d’Urso, la trasmissione di Barbara d’Urso in diretta ogni mercoledì sera in prima serata su Canale 5.

Anche stasera non mancheranno gli ospiti e i colpi di scena, per un programma che ha regalato finora ottimi ascolti, tanto da essere confermato e prolungato fino ai primi di luglio.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera 12 giugno 2019

Ma quali sono gli ospiti e i temi trattati oggi 12 giugno a Live Non è la d’Urso? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Grande attesa per il ritorno in studio a Live non è la d’Urso di Pamela Prati, la soubrette che negli ultimi mesi è stata al centro del caso di gossip dell’anno. La Prati dirà la sua verità sul caso del matrimonio mai avvenuto con il finto Mark Caltagirone. Inoltre risponderà a l’ex manager Pamela Perricciolo che, ospite della scorsa puntata, aveva direttamente accusato l’ex regina del Bagaglino.

Insomma ne vedremo delle belle anche stasera. In studio inoltre dovrebbe esserci anche Eliana Michelazzo, anche lei vittima, a suo dire, di questo sistema. La Michelazzo infatti ha raccontato di aver vissuto una relazione di dieci anni con un uomo che in realtà non esiste, tale Simone Coppi.

Gennaro Lillio e Francesca De André

Non solo il caso Prati a Live Non è la d’Urso. In studio pronti ad affrontare il giudizio degli “sferati” ci saranno Gennaro Lillio e Francesca De André, i due ragazzi reduci dall’ultima edizione del Grande Fratello.

Tra loro è nato l’amore: durerà anche ora che le luci e le telecamere del reality di Canale 5 si sono spente? Lo scopriremo stasera mercoledì 12 giugno con la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, in diretta su Canale 5 dalle 21.20.

