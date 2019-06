Stasera su Sky 11 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 11 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di martedì 11 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti, per un’ottima alternativa alla classica tv.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, martedì 11 giugno 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera su Sky 11 giugno | Sky Cinema Uno

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

18:55 – Deadpool 2

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La maschera di ferro

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film La maschera di ferro, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Ge’rard Depardieu, Gabriel Byrne.

La trama: I moschettieri sono ormai anziani e padri di famiglia: D’Artagnan serve fedelmente il suo re, Porthos corre dietro alle donne, Aramis si dedica alla religione, Athos guarda con orgoglio il figlio che fa carriera militare. Nelle segrete, intanto, languisce un prigioniero triste e misterioso, mentre il giovane re tiranneggia il popolo e corre dietro le sottane. I moschettieri guidano la rivolta, ma D’Artagnan sta dall’altra parte.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

19.00 – Piccole donne

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Cosa dirà la gente

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film Cosa dirà la gente, con Sheeba Chaddha, Phet Mahathongdy, Adil Hussain e Lalit Parimoo.

La trama: Oslo. Nisha ha sedici anni e una doppia vita. In famiglia è una perfetta figlia di pachistani. Fuori casa è una normale ragazza norvegese. Quando però il padre la sorprende in casa di notte in compagnia del suo ragazzo i genitori e il fratello si organizzano per portarla, contro la sua volontà, in Pakistan affidandola a una zia. In un Paese che non ha mai conosciuto Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura da cui provengono suo padre e sua madre.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 11 giugno | Sky Cinema Collection 19:30 – C’era una volta in Messico

21:15 – L’impero del crimine Su Cinema Collection (canale 303) arriva L’impero del crimine, film del 1991 con Christian Slater, Patrick Dempsey, Richard Grieco, Costas Mandylor, Michael Gambon, Anthony Quinn, F. MurrayAbraham, Chris Penn, Lara Flynn Boyle. La trama: Apprendistato e ascesa nella New York del 1922 di due italoamericani e due ebrei che scalzano alcuni pezzi grossi e si fanno un nome nel mondo della mafia: Salvatore Lucania, detto Lucky Luciano (C. Slater), Meyer Lansky (P. Dempsey), Benjamin-Bugsy-Siegel (R. Grieco) e Frank Costello (C. Mandylor). Ecco il trailer: Guida tv Sky 11 giugno | Sky Cinema Family 19:25 – Shrek terzo

21:00 – Luis e gli alieni La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) arriva il film Luis e gli alieni, pellicola di animazione del 2018. La trama: Luis è un adolescente timido e introverso. Orfano di madre e figlio di un ufologo distratto dalle stelle, è bullizzato a scuola e trascurato in casa. Ma i suoi giorni bui stanno per finire. Dallo spazio profondo arrivano tre alieni gommosi e capaci di metamorfizzarsi in uomini o animali. Mog, Nag e Wabo, irresistibili e generosi, abbracciano immediatamente la causa di Luis contro la signorina Sadiker, che vorrebbe strapparlo al padre e spedirlo in un istituto per bambini abbandonati. A muoverli sulla Terra e’ un “Nubbi Tubbi”, materassino massaggiante e vibrante a undici velocità, pubblicizzato in una televendita. Scesi a terra per un acquisto, troveranno un amico e ricongiungeranno un padre a un figlio. Ecco il trailer: Stasera su Sky 11 giugno | Sky Cinema Action

18:50 – L’uomo che uccise Liberty Valance

21:00 – Fuori in 60 secondi La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) viene trasmesso Fuori in 60 secondi, film del 2000 con Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Robert Duvall. La trama: La sorte di un giovane è segnata a meno che non intervenga suo fratello Memphis, che è uscito dal giro dei furti di macchine da tempo, ma che in passato era il Numero 1. Memphis ha solo quattro giorni per rubare cinquanta auto e portarle a Calitri. Mette insieme il gruppo e passa all’azione con l’aiuto anche di una sua vecchia fiamma. Ma un poliziotto grintoso si è messo sulle tracce e gli creerà non pochi problemi. Nicolas Cage lascia la guida delle ambulanze per riportare in auge il mito del pilota spericolato che fu proprio di Steve McQueen. Sceglie così il remake di un film di serie B degli anni Settanta Gone in 60 seconds di H.B.Halicki . Programmazione Sky 11 giugno | Sky Cinema Suspence 19.30 – 1303

21.00 – Angel Eyes – Occhi d’angelo

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film Angel Eyes – Occhi d’angelo, con Jennifer Lopez e Jim Caveziel.

La trama: dramma sentimentale ambientato a Chicago. Il destino di una poliziotta si intreccia con quello di un misterioso individuo che le ha salvato la vita. Stasera su Sky 11 giugno | Sky Cinema Romance 19:10 – Lezioni di cioccolato 2

21:00 – Made in Italy Su Sky Cinema Romance arriva il film Made in Italy, grande classico degli anni Sessanta con Lando Buzzanca, Walter Chiari, Peppino De Filippo, Alberto Sordi, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Nino Manfredi, Virna Lisi. La trama: Una serie di scketch su cinque temi diversi: tra gli altri, la giovane vedova di un vecchio riccone incontra l’antico amore, ma abituata a legarsi per interesse, non lo sposa neanche stavolta. Una bellona lusingata dalle attenzioni di uno scapolo fascinoso scopre poi che l’uomo si interessa solo alla sua auto. Un uomo d’affari va in Municipio per un certificato e ne esce senza aver ottenuto il documento, ma con parecchie multe. Sky Cinema Drama 19.15 – The Weather Man – L’uomo delle previsioni

21.00 – Quando c’era Berlinguer

Su Sky Cinema Drama va in onda il primo documentario firmato da Walter Veltroni, Quando c’era Berlinguer, un omaggio allo storico segretario del Partito comunista italiano che moriva esattamente 35 anni fa. La trama: Enrico Berlinguer ricostruito attraverso immagini di repertorio e interviste a chi l’ha conosciuto, ha vissuto e lavorato al suo fianco. Con poco riguardo per la vita personale e una marcata attenzione per la vita professionale viene ricostruito il percorso che l’ha reso il leader più amato del suo partito, un simbolo di rettitudine politica, un modello stimato anche dalle parti opposte dello schieramento. Ecco il trailer: Stasera su Sky 11 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.25 – Suocero scatenato

21.00 – Non c’è 2 senza te Su Sky Cinema Comedy va in onda la simpatica pellicola Non c’è 2 senza te, con Belen Rodriguez e Fabio Troiano. La trama: Un’insegnante di spagnolo entra nella vita di due conviventi, già alle prese con un ospite indesiderato. Sky Sport Uno 20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Usa-Thailandia Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Usa e Thailandia. Stasera su Sky 11 giugno | Sky Uno 20:30 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita – 1^TV Su Sky Uno in prima tv i nuovi episodi di Mollo tutto e cambio vita, show in cui persone che hanno lasciato il loro paese per cercare fortuna in lidi esotici raccontano la loro esperienza e le loro paure.