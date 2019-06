STASERA SU SKY 4 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di martedì 4 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, martedì 4 giugno 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

18:35 – Divergent

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Catch-22 Ep. 5 Prima TV

22:00 – Catch-22 Ep. 6 Prima TV

Questa sera Sky Cinema 1 propone due nuovi episodi (il numero 5 e il numero 6) della serie di George Clooney, Catch-22.

La trama: Una storia di guerra molto particolare, basata sull’omonimo romanzo antimilitarista di Joseph Heller del 1961. La serie segue le avventure di uno squadrone di giovani aviatori dell’esercito degli Stati Uniti, di stanza in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Al centro della storia c’è il Capitano John Yossarian (detto YoYo), un bombardiere dell’Air Force che per evitare la guerra aveva scelto di arruolarsi in aviazione, sperando che il conflitto sarebbe durato meno del suo addestramento. Yossarian è un anti-eroe ribelle e iconico, che si sforza di mantenere il suo equilibrio mentale, lottando contro il sistema militare.

Ecco il trailer:

19.20 – L’odio

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Downsizing – Vivere alla grande

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film Downsizing – Vivere alla grande, del 2017, con Matt Damon.

La trama: Nella Norvegia a tutta sostenibilità, uno scienziato trova la soluzione per risolvere il problema della sovrappopolazione: rimpicciolire gli esseri umani. Soltanto cosi’ l’umanità miniaturizzata tornerebbe ad essere sostenibile per il pianeta. Ma diversamente dalla prima colonia norvegese, trentasei persone che hanno deciso di ridimensionarsi per il bene del mondo, chi sceglie di sottoporsi al trattamento sogna soltanto in grande dentro spazi più piccoli. Paul Safranek, uomo ordinario dal destino ordinario, decide per il benessere e una vita migliore con la consorte in una delle ricche small town che sorgono rapidamente negli States. Convertiti i debiti in ricchezza e il suo metro e ottanta in dodici centimetri, Paul infila il suo piccolo grande destino.

La trama : Il detective Michael Dooley (James Belushi), un poliziotto anticonformista della squadra narcotici di San Diego, viene incaricato di dare la caccia ad un noto trafficante di droga. Per raggiungere lo scopo si avvale quindi dell’aiuto del cane poliziotto Jerry Lee, un pastore tedesco di carattere irrequieto, ma dal fiuto infallibile ed estremamente efficace sul campo. In un primo momento la collaborazione tra i due si rivela però alquanto difficile – con l’animale che si dimostra impiccione, permaloso e confusionario – ma ben presto l’affiatamento migliora e una malcelata amicizia inizia a farsi strada, dando vita ad una squadra anticrimine imbattibile.

19:10 – The Replicant 21:00 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film The Lazarus Effect, a metà tra fantascienza e horror, con Amy Aquino, Ray Wise, Sarah Bolger, Olivia Wilde e Mark Duplass.

La trama : Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall’aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio (soprav)vive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. A rivelarle è Elisa. Condannata al silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una gerarchia ostile incarnata dal dispotico Strickland. In piena corsa alle stelle contro i russi, gli Stati Uniti non badano a spese e a crudeltà. Per garantirsi e garantire al suo Paese un futuro stellare, Strickland è deciso a tutto.

La trama : In un’università californiana, il dottor Frank Walton è a capo di un progetto di ricerca denominato Lazarus. Lo affiancano la fidanzata Zoe e i giovani assistenti Clay e Niko. Lo scopo della ricerca era migliorare l’attività cerebrale dei pazienti in coma, ma, come scopre anche la giovane studentessa Eva, unitasi al gruppo con lo scopo di filmarne gli esperimenti, i risultati sono stati superiori alle aspettative. Infatti, il team ha creato un particolare siero e tenta un esperimento senza precedenti: riportare in vita Rocky, un cane. Il tentativo riesce: il cane torna in vita e Frank e Zoe se lo portano a casa per controllare gli sviluppi del suo stato. Rocky sembra normale, ma, dagli esami, il siero risulta ancora nel suo cervello, mentre avrebbe dovuto scomparire in breve. Poi il cane comincia a perdere appetito e a diventare aggressivo. La preside dell’università scopre la piega presa dall’esperimento e se ne lamenta con Frank, che si difende vanamente spiegando l’importanza della ricerca. Frank capisce però che qualcuno ha fornito alla preside i video degli esperimenti. Conseguenza di ciò è che all’improvviso tutto il materiale del progetto viene confiscato e il team è esautorato. Rimasti senza nulla che provi la riuscita del loro esperimento, i componenti del team pensano di ripeterlo entrando di nascosto nel loro laboratorio con un altro cane da resuscitare. Le cose però vanno male e accidentalmente Zoe prende una scossa elettrica mortale. Frank si ritrova di fronte a un terribile dilemma: usare o no sulla sua fidanzata il siero e riportarla in vita?

19.05 – Cuori puri

21.00 – Le due vie del destino

Su Sky Cinema Drama va in onda Le due vie del destino, con Colin Firth e Nicole Kidman.

La trama: Inghilterra, 1980. Eric Lomax, uno strano tipo ossessionato dagli orari ferroviari, incontra in treno la bella Patti. È amore a prima vista, e poi matrimonio. Ma la prima notte di nozze iniziano i guai: Eric è in preda agli incubi, e rifiuta di raccontarne a Patti il contenuto. Singapore, 1942. Winston Churchill dichiara la resa della città-stato ai giapponesi. Migliaia di soldati britannici vengono fatti prigionieri e costretti a lavorare come schiavi (insieme ai più poveri abitanti locali) alla costruzione della ferrovia che dovrà collegare Bangkok a Rangoon. La chiameranno la Ferrovia della morte per le condizioni di lavoro, climatiche e geografiche in cui è stata costruita e perché vi sono effettivamente periti metà di coloro che vi hanno lavorato. Fra i prigionieri addetti alla costruzione della ferrovia ci sono anche Eric e i suoi compagni, e il trattamento loro riservato è dei più crudeli, sfociando per Eric in una detenzione nella caserma della polizia segreta, la temutissima Kempeitai, ove il giovane soldato subirà ogni sorta di torture.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 4 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy

19.25 – One for the Money

21.00 – Superfast & Superfurios

Su Sky Cinema Comedy va in onda Superfast & Superfurios, simpatica parodia della serie Fast & Furios dedicata ai motori rombanti e alle corse clandestine.

La trama: Lucas White è un poliziotto infiltrato nel giro delle corse clandestine: ha messo gli occhi su Vin Serento (in italiano tradotto con Torello), per poter arrivare a incastrare il boss Juan Calos de la Sol. Tra Lucas e Vin nasce una sincera amicizia e i due uniranno le proprie forze contro le gang e la polizia che li inseguono senza mai raggiungerli.

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno il grande spettacolo del calcio a 5 in diretta con la finale dei Playoff scudetto tra Acqua e Sapone e Napoli. Stasera c’è gara 3: le due squadre sono in perfetta parità, visto che nelle due partite precedenti hanno rimediato una vittoria a testa.

Stasera su Sky 4 giugno | Sky Uno

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – Mollo tutto e cambio vita

Sky Uno trasmette Mollo tutto e cambio vita, show in cui persone che hanno deciso di lasciare il loro paese per cercare fortuna altrove raccontano le loro storie quotidiane.