Che tempo che fa | News e anticipazioni

CHE TEMPO CHE FA – Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Che tempo che fa è giunto al suo quindicesimo anno (2018-2019), il secondo su Rai 1 dopo una lunga esperienza su Rai 3 – prima puntata a settembre 2003.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – Questa sera, 2 giugno 2019, va in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 1 condotta da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera Mara Venier, Fabio Quagliarella, Lp, Alvaro Soler, Carlo Cottarelli, il giornalista Paolo Mieli e il direttore di Repubblica Carlo Verdelli. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO – Fabio Fazio trasloca su Rai 2. Manca l’ufficialità, ma la notizia può darsi per certa. Il noto conduttore ha avuto un incontro positivo con il direttore della seconda rete Carlo Freccero, trovando di fatto un accordo per il passaggio su Rai 2 dalla prossima stagione televisiva. Fazio dovrebbe andare in onda sempre alla domenica sera. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO – Va in onda questa sera 26 maggio 2019 una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio si prepara a salutare la Rai per questa stagione televisiva con la penultima puntata del programma che, per l’occasione, si circonderà di ospiti molto attesi.

Il primo arriva dal mondo dello sport: Roberto Baggio, volto amatissimo degli appassionati di calcio italiano, ha vinto il Pallone d’Oro nel 1993.

Arriveranno poi Jean Todt, presidente della Fia, Cesare Cremonini pronto ad annunciare nuovi dettagli sul suo tour 2020 ed Enrico Brignano.

Le anticipazioni della puntata del 26 maggio 2019

AGGIORNAMENTO 19 MAGGIO – Una nuova puntata di Che tempo che fa sta per cominciare. Come sempre tanti gli ospiti in studio al tavolo di Fabio Fazio: tra questi il vicepremier Luigi Di Maio, la band TheGiornalisti, Cesare Cremonini, Heather Parisi e molti altri.

Le anticipazioni della puntata del 19 maggio 2019

AGGIORNAMENTO 12 MAGGIO – Questa sera torna in onda su Rai 1 Che tempo che fa, il programma tv condotto da Fabio Fazio. Tanti gli ospiti che prenderanno parte alla puntata: da Saviano a Calenda; da Tito Stagno a Luca Parmitano; da Iva Zanicchi ad Arrigo Sacchi.

Le anticipazioni della puntata del 12 maggio 2019

AGGIORNAMENTO 10 MAGGIO – La Corte dei Conti indaga sullo stipendio di Fabio Fazio, conduttore pagato dalla Rai per condurre il programma tv Che tempo che fa. L’indagine è stata avviata nel 2017 in seguito a un esposto del deputato del Pd Michele Anzaldi, ma la notizia è uscita solo adesso. (Qui tutti i dettagli)

AGGIORNAMENTO 5 MAGGIO – Torna con un nuovo appuntamento Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio che va in onda ogni domenica su Rai 1. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera. Ci sarà Alec Baldwin, reduce dalle sue campagne a favore dell’ambiente e della sostenibilità.

In studio anche il sindacalista Aboubakar Soumahoro, il giovane prete Don Mattia Ferrari, che si è imbarcato sulla nave mar Ionio. Inoltre tra gli ospiti di questa sera Alessia Marcuzzi, Roberto Saviano, Ferruccio de Bortoli, Mara Maionchi e il cantautore Roberto Vecchioni.

Appuntamento come sempre dalle 20.35 su Rai 1. A seguire il Tavolo con, tra gli altri, Marina la Rosa, Enzo Miccio, che oggi compie gli anni, Alba Parietti, Franco Oppini e Paolo Vallesi.

Le anticipazioni complete della puntata del 5 maggio 2019

AGGIORNAMENTO 28 APRILE – Dopo la pasqua pasquale, Fazio torna con Che Tempo Che Fa su Rai 1. Lo studio verrà animato da diversi ospiti, come prevede il format del programma. Primi tra tutti, Fazio intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Durante la puntata interverrà anche Liliana Segre, Senatrice a vita.

E ancora, diversi ospiti come Massimiliano Allegri (allenatore della Juventus), Enrico Brignano (comico e showman), Coez (cantante che presenta il suo nuovo singolo) e Riccardo Cocciante: quest’ultimo, autore dell’opera musicale “Notre Dame de Paris”, permetterà di parlare della tragedia accaduta alla celebre cattedrale francese. Questo e molto altro vi aspetta su Rai 1 alle ore 20:35 con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa.

AGGIORNAMENTO 14 APRILE – Questa sera, 14 aprile 2019, in prima serata su Rai 1 va in onda Che tempo che fa, il programma tv condotto da Fabio Fazio. Come al solito, saranno tanti gli ospiti che prenderanno parte alla trasmissione. Tra questi Raffaella Carrà, da poco tornata in tv con il suo “A raccontare comincia tu“, e Ilaria Cucchi con i suoi genitori che parleranno del caso Cucchi. Ma anche: Paola Cortellesi, Carla Signoris, Stefano Accorsi e Gino Paoli.

AGGIORNAMENTO 7 APRILE – Torna in prima serata su Rai 1 Che tempo che fa, lo storico talk condotto da Fabio Fazio. Grande attesa per l’intervista al leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Tra gli ospiti in studio anche la campionessa Bebe Vio e il cantante Ultimo, che ha appena pubblicato il suo nuovo album.

Spazio poi anche al cinema con diversi attori tra i più amati dal pubblico. Come sempre, non mancherà l’ironia e le risate con Luciana Littizzetto. Insomma una puntata ricca e da non perdere. Ecco tutti gli ospiti della puntata di questa sera, 7 aprile 2019.

AGGIORNAMENTO 31 MARZO – Questa sera 31 marzo 2019 torna l’appuntamento con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa. Anche per questa serata sono previsti tantissimi ospiti ad animare la Rai, a partire dal Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, che aprirà le danze. E ancora, ci saranno tanti ospiti che rappresenteranno diverse categorie, quali cinema, musica, televisione. Una puntata ricca di ospiti da non perdere.

AGGIORNAMENTO 24 MARZO – Questa sera, 24 marzo 2019, su Rai 1 va in onda Che tempo che fa, storico programma Rai condotto da Fabio Fazio. Come al solito saranno tantissimi gli ospiti in studio che verranno intervistati dal conduttore o che parteciperanno al famoso “Tavolo”. Si va da Luciano Ligabue a Yuri Chechi fino al nuovo direttore di Repubblica Carlo Verdelli; in apertura ci saranno anche i due bambini eroi della vicenda del bus dirottato e poi dato alle fiamme. Insomma, si preannuncia una bella puntata, tutta da seguire. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 17 MARZO – Questa sera, 17 marzo 2019, su Rai 1 va in onda Che tempo che fa, storico programma Rai condotto da Fabio Fazio. Come al solito saranno tantissimi gli ospiti in studio che verranno intervistati dal conduttore o che parteciperanno al famoso “Tavolo”. Si va da Don Ciotti a Claudio Bisio; da Alex Zanardi a Sofia Goggia. Insomma, si preannuncia una bella puntata, tutta da seguire. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 10 MARZO – Torna come ogni domenica Che tempo che fa. Questa sera, 10 marzo, in prima serata su Rai 1, un nuovo appuntamento con lo show condotto da Fabio Fazio. Tanti gli ospiti in studio: il neo segretario del Pd Nicola Zingaretti, il paroliere Mogol, il presentatore Amadeus, i cantanti Arisa e Nek, il campione Gianmarco Tamberi e l’attore Pif. Come sempre spazio poi alla comicità di Luciana Littizetto e all’analisi di Carlo Cottarelli. Ma non solo. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

AGGIORNAMENTO 3 MARZO – Questa sera torna l’appuntamento della domenica con Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:35 su Rai 1. Una puntata ricca di ospiti, come di consueto, spaziando tra diverse tematiche – dalla politica al cinema – ma sempre con il fidato Fabio Fazio alla conduzione. Tra gli ospiti attesi, possiamo menzionare l’attore John Turturro (per Il nome della Rosa), Walter Veltroni e i suoi attori Stefano Fresi e Giovanni Fuoco, Sara Pichelli per la vittoria dell’Oscar per il suo Spider-man e, infine, il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Riguardo quest’ultimo, sono state diverse le polemiche scatenate dall’annuncio della sua partecipazione al programma di Rai 1. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

Che tempo che fa | Il programma

Che tempo che fa è un programma realizzato da Rai 1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani.

È scritto da Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Antonio Bergero e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttori esecutivi Rai Maria Cristina Apollonio e Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Edoardo Fantini.

Che tempo che fa cast

Nel cast di Fabio Fazio confermatissime Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

New entry di quest’anno è il professore Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, che avrà uno spazio dedicato a inizio serata. A maggio 2018 Cottarelli era stato incaricato da Mattarella di formare il governo, dopo il fallimento del primo governo Conte.

Al cosiddetto ‘tavolo’ – ossia nella seconda parte della trasmissione – ospiti fissi Nino Frassica con la sua comicità surreale, Gigi Marzullo con le sue domande impossibili, Orietta Berti, Vincenzo Salemme e Fabio Volo.

Che tempo che fa streaming live e diretta tv

Che tempo che fa si può seguire in tv su Rai 1 ogni domenica alle 20,35 e anche in live streaming gratis sul sito di RaiPlay – occorre essere loggati.

Che tempo che fa | La nuova stagione

La nuova stagione di Che tempo che fa è cominciata il 23 settembre 2018 con ospiti la senatrice a vita Liliana Segre, l’ex capitano della Roma Francesco Totti, e i produttori musicali Takagi & Ketra.

Che fuori tempo che fa | Quando va in onda

Che fuori tempo che fa è lo spin off di seconda serata di Che tempo che fa – in onda in seconda serata tutti i lunedì dalle 23,40 circa.

Che tempo che fa | Fabio Fazio

Fabio Fazio è un giornalista, autore e conduttore televisivo, noto soprattutto per aver presentato il varietà domenicale “Quelli che il Calcio” negli anni ’90, prima di approdare, in tempi più recenti, a “Che tempo che fa” al fianco della vulcanica Luciana Littizzetto.

Fazio ha anche presentato il Festival di Sanremo in più di un’occasione ed ha affiancato Roberto Saviano nel format di approfondimento culturale “Vieni Via con me”.

Che tempo che fa | Fabio Fazio | Carriera



Fazio nasce a Savona (Liguria) nel 1964. Nel 1983 consegue la laurea in Lettere presso l’Università di Genova presentando una tesi sugli elementi letterari nei testi dei cantautori italiani, sua grande passione.

Nello stesso anno, dopo aver preso parte ad un provino della Rai, esordisce in TV nel programma Pronto Raffaella, condotto da un’altra vulcanica showgirl e figura iconica della storia della televisione italiana: Raffaella Carrà.

Il vero successo però arriva nel 1993, quando scrive e conduce il variety sportivo “Quelli che il calcio”, trasmissione che lo consacrerà definitivamente agli occhi del grande pubblico come presentatore.

A novembre del 2010 conduce, insieme allo scrittore Roberto Saviano il programma “Vieni via con me” su Rai 3 che, nonostante l’enorme successo in termini di ascolti, susciterà anche numerose polemiche per presunte violazioni della par condicio.

Dal 2013 gli viene assegnata per la terza volta nella sua carriera la conduzione del Festival di Sanremo sempre in coppia con Luciana Littizzetto.

Tre anni dopo Fazio viene incaricato di presentare il remake di Rischiatutto, lo storico quiz degli anni 70 all’epoca condotto dal grande Mike Bongiorno.

Attualmente è alla guida del Talk Show “Che Tempo che Fa”, durante il quale intervista e dialoga con alcuni dei personaggi più importanti e influenti del mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura, dello sport e della politica.

Che tempo che fa | Fabio Fazio | Vita Privata

Nel 1994 sposa Gioia Selis da cui ha due figli: Michele, nato esattamente 10 anni dopo (2004) e Caterina, venuta alla luce nel 2009.

