Stasera in tv 1 giugno 2019

STASERA IN TV 1 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 1 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 1 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:35 – Finale Champions League: Tottnham-Liverpool

Alle ore 20,35 va in onda il pre partita della finale della Uefa Champions League tra le due squadre inglesi Tottenham e Liverpool. Si gioca al Wanda Metropolitano di Madrid. Chi alzerà la coppa dalle grandi orecchie? Calcio d’inizio alle ore 21.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – The Rookie – La lista – Caduta libera

22:40 – Bull Separazioni

Una nuova norma nel regolamento scatena il panico tra le reclute, costrette per accedere all’esame finale a completare le esperienze che ancora mancano al loro profilo professionale nell’arco di due soli giorni. Nolan è l’unico ad essere in regola e viene quindi incaricato da Wolf della ricerca di un fuggitivo. Nel frattempo Ben subisce un’aggressione, mentre Bishop affronta un provvedimento disciplinare.

Stasera in tv 1 giugno | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:15 – Le parole della settimana

21:50 – Che ci faccio qui

22:30 – Io sono Sofia

“Che ci faccio qui” è una domanda che ci accompagna da sempre, guida le nostre scelte, e qualche volta ci porta su strade che mai avremmo pensato di percorrere. E’ il nuovo viaggio che Domenico Iannacone, con il suo sguardo intimo e rigoroso, compie attraverso storie di vita e di riscatto, di ispirazione e di resistenza; scelte che testimoniano grandi atti di coraggio e visioni rivoluzionarie.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – SMS – SOTTO MENTITE SPOGLIE

22:10 – TGCOM

Su Rete 4 stasera va in onda Sms – Sotto mentite spoglie, film diretto da Vincenzo Salemme. La trama? Tommaso sbaglia a inviare un sms e invece di inviarlo alla propria moglie lo invia alla moglie del migliore amico. Quest’ultima comincia a credere che Tommaso sia attratto da lei dando inizio a una serie di equivoci.

Stasera in tv 1 giugno | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – GUARDIA DEL CORPO

Su Canale 5 va in onda Guardia del corpo: Frank Farmer, ex agente CIA è ora una guardia del corpo. Dopo anni al servizio di un magnate Frank prende l’incarico di proteggere la bella rockstar e attrice Rachel Marron dato che ha iniziato a ricevere lettere minatorie da uno sconosciuto. Farmer cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza assai precari che proteggono la villa e l’incolumità di Rachel e suo figlio.

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LEGAMI DI SANGUE

21:20 – GARFIELD 2

22:10 – TGCOM

Nuova avventura per il gattone: stavolta Garfield incontrerà un suo sosia Inglese

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders

Sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie. Un serial killer sfida il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera portebbe essere la prossima vittima.

Stasera in tv 1 giugno | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – La dura verità

23:15 – Heartbreakers – Vizio di famiglia

Su Tv8 spazio a La dura verità. Film che parla di Abby Richter, un’ambiziosa produttrice di un talk show mattutino, “A.M. Sacramento”, che si vanta di riuscire a trovare subito una soluzione a qualsiasi problema, a parte la sua situazione di single infelice. Quando il suo talk show minaccia un calo di ascolti, Abby è costretta a dar spazio ad un nuovo corrispondente speciale Mike, con il quale lei ha un pessimo rapporto.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Benedetta follia

23:10 – Compromessi sposi

Su Sky Cinema 1 torna Carlo Verdone: Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all’abbandono da parte della moglie dopo 25 anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane “borgatara” romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio di Guglielmo nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano piu’ pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno va in onda la finale della Uefa Champions League tra Tottenham e Liverpool. Diretta dal Wanda Metropolitano di Madrid. Calcio d’inizio alle ore 21

Stasera in tv 31 maggio | Sky Uno

20:00 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 8

21:15 – E poi c’è Cattelan Best of

22:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 7

Sky Uno trasmette il best of di EPCC, E poi c’è Cattelan, talk di intrattenimento che ha visto tanti ospiti alla scrivania del conduttore.