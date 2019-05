Stasera su Sky 31 maggio 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 31 MAGGIO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di venerdì 31 maggio 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, venerdì 31 maggio 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 31 maggio | Sky Cinema Uno

19:20 – Catch-22 Ep. 3

20:05 – Catch-22 Ep. 4

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno Prima TV

Su Sky Cinema 1 arriva in prima tv il film Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, del 2018, con Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent.

La trama: Ray Breslin, l’uomo in grado di fuggire dalle prigioni più dotate di sistemi di sicurezza a prova di evasione, è ora a capo di un team che si occupa della stessa materia. Il suo agente più abile, Shu Ren, è finito insieme a quello che considera un fratello in una prigione denominata Ade da cui sembra davvero impossibile fuggire. Le sue coordinate cambiano costantemente e tutto ruota attorno a un’arena dove vengono convocati i prigionieri per combattere tra loro.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

19.15 – Quello che non so di lei

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Stand by me – Ricordo di un’estate

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende Stand by me – Ricordo di un’estate, film del 1986 con Richard Dreyfuss, Kiefer Sutherland, John Cusack, River Phoenix e Marshall Bell.

La trama: Estate del 1959, Oregon. Quattro ragazzi, tutti con problemi con il padre, decidono un giorno di partire da Castle Rock, dove abitano, per una escursione verso il bosco, incamminandosi lungo i binari della ferrovia. Il tenero Gordie Lachance, il saggio Chris Chambers, Teddy Duchamp occhialuto estroverso e Vern Tessio, il ciccione pauroso si riuniscono per lanciarsi nell’avventura che cambierà per sempre le loro vite. L’occasione è anche eccitante, Vern ha sentito il fratello parlare con un amico del ritrovamento del corpo di un ragazzo. Battendo sul tempo una banda di ragazzotti, i giovani esploratori incappano nel cadavere.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 31 maggio | Sky Cinema Collection 19:15 – Quattro matrimoni e un funerale

21:15 – La marcia nuziale Su Cinema Collection (canale 303) arriva il film La marcia nuziale, con Jack Wagner, Josie Bissettt, Emily Tennant, Cameron Bancroft. La trama: Una ricca fanciulla rinuncia ad un matrimonio di interesse per sposare l’uomo che ama. Questi ha un modesto impiego che basta appena a entrambi per vivere; il suo datore di lavoro corteggia la fanciulla che esasperata pensa di uccidersi. Il marito però glielo impedisce. Sky Cinema Family 19:35 – Jimmy Neutron – Ragazzo prodigio

21:00 – Dolf e la crociata dei bambini La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) il film Dolf e la crociata dei bambini, con Joe Flynn, Stephanie Leonidas, Emily Watson, Michael Culkin, Benno FÜrmann, Ryan Winsley, Jake Kedge. La trama: Nel tentativo di tornare indietro nel tempo per rimediare alla sconfitta subita dalla sua squadra di calcio, il dodicenne Dolf sbaglia l’inserimento della data ritrovandosi nel 1212, nel bel mezzo di una crociata. Stasera su Sky 31 maggio | Sky Cinema Action

18:30 – Bad Boys II

21:00 – Proud Mary La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) il film Proud Mary, del 2018, con Taraji P. Henson, Danny Glover, Jahi Di’Allo Winston, Billy Brown. La trama: Taraji P. Henson e Danny Glover in un thriller tra azione e sentimenti. Mary è una killer professionista quando la sua vita viene stravolta dall’incontro con un ragazzino. Ecco il trailer: Sky Cinema Suspence 19.05 – Sanctum

21.00 – Frenzy Su Sky Cinema Suspence (canale 306) stasera un classico del cinema di Alfred Hitchcock, Frenzy. La trama: Bob Rusk, un commerciante di verdura londinese, preso da raptus, violenta le donne e le strangola. Tuttavia i sospetti cadono su un ex pilota della Raf, uno sbandato. Alcuni indizi portano, però, a fermare il colpevole, mentre questi si sta disfacendo del corpo della sua terza vittima. Stasera su Sky 31 maggio | Sky Cinema Romance 19:10 – Un momento di follia

21:00 – Incinta o… quasi Su Sky Cinema Romance il film Incinta o… quasi, con Lindsay Lohan, Luke Kirby, Chris Parnell, Aaron Yoo, Bridgit Mendler, Tracee Ellis Ross, Kevin Covais. La trama: Thea fa la segretaria in una casa editrice e, nonostante un capo dispotico, sta facendo di tutto per tenersi stretto il lavoro, che le permette di aiutare la sorella a frequentare il college. Minacciata di perdere il posto, inventa su due piedi di essere incinta, con grande stupore di tutto l’ufficio; costretta a portare avanti la sua finzione, Thea si imbarca in una serie di improbabili espedienti per simulare il progredire della gravidanza. Sky Cinema Drama

18.50 – L’alba della libertà

21.00 – Sunshine – Storia di una famiglia Su Sky Cinema Drama va in onda Sunshine – Storia di una famiglia, con Ralph Fiennes e Rachel Weisz. La trama: Appassionante dramma storico che segue le vicissitudini di una famiglia ebrea, dalla fine dell’800 fino alla Rivoluzione ungherese del 1956. Stasera su Sky 31 maggio | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.25 – Quo Vado?

21.00 – Il tuttofare Su Sky Cinema Comedy va in onda Il tuttofare, con Sergio Castellitto, Alberto Di Stasio, Tonino Taiuti, Elena Sofia Ricci e Mimmo Mignemi. La trama: A pochi mesi dall’uscita in sala, la commedia con Sergio Castellitto. Un giovane praticante in legge sogna un contratto in un prestigioso studio, ma finirà per mettersi in un mare di guai. Ecco il trailer: Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno va in onda Gara 1 delle finali playoff NBA tra Toronto e Golden State. Golden State alla quinta finale consecutiva, Toronto alla prima della sua storia: non c’e’ nulla di scontato nelle NBA Finals 2019. Stasera su Sky 31 maggio | Sky Uno 20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – 4 ristoranti Spagna Sky Uno trasmette un nuovo episodio del cooking show 4 ristoranti Spagna, versione spagnola dell’amato show trasmesso anche in Italia.