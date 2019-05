Ballando con le Stelle 2019 finale | Antonio Razzi | Milly Carlucci | Rai 1

Ballando con le stelle 2019 finale Antonio Razzi Rai 1 – Cresce l’attesa. La tensione arriva alle stelle. Finalissima. Come vi abbiamo già raccontato a Ballando con le stelle in gara sono rimasti Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Lasse Matberg e Sara di Vaira, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Angelo Russoe Anastasia Kuzmina e poi Milena Vukotic con Simone Di Pasquale.

Non vede l’ora di riposarsi, dopo le fatiche di Ballando, Antonio Razzi. Che al telefono ci dice: “Stasera ballerò con Ornella Boccafoschi sulle note di Paolo Belli. Ma da domani relax. Porterò Ornellina (come la chiamo di solito) in Abruzzo e ci sarà anche mia moglie Maria. Il sindaco di Giuliano Teatino e consegnerà una targa alla mia partner di Ballando con le stelle per aver ballato con me. Poi andremo alla sagra delle ciliegie. Torneremo a Roma lunedì. Un po’ di riposo per l’ex senatore che tornerà a Lucerna, in Svizzera, dove ha vissuto quarant’anni”.

Razzi, infatti, ha lavorato e vissuto in Svizzera dove ha conosciuto circa quarant’anni fa sua moglie Maria, spagnola di origine. “E’ stata lei a convincermi per Ballando con le stelle. Lo seguiva da tantissimi anni. Mi sono appassionato molto a questo programma e vi posso assicurare che si suda molto. Ho perso un bel po’ di chili con tutti gli allenamenti che ho dovuto fare”, racconta al telefono.

C’è tanta attesa anche per l’esibizione di Ivan Cottini, affetto da Sla, ballerino che sta per coronare il suo sogno: ballare nel programma di Milly Carlucci. Sarà super ospite in veste di ballerino per una notte. Il programma, quest’anno, è andato fortissimo per la gioia della conduttrice che ha scelto un cast eccezionale. Per la prima volta sono stati arruolati due ex politici: Nunzia De Girolamo e Antonio Razzi. Che hanno letteralmente spopolato. Si tratta di un esperimento perfettamente riuscito che potrebbe ripetersi anche per il prossimo anno.

