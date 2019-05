Oroscopo di domani | 30 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 30 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 30 maggio 2019:

Oroscopo di domani giovedì 30 maggio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, finalmente arriverà giovedì. Il fine settimana è sempre più vicino e il vostro cervello è già entrato in modalità riposo. Non adagiatevi troppo sugli allori, c’è ancora lavoro da fare.

Gli amici del Toro avranno una giornata movimentata. Domani avrete l’opportunità di dire quello che pensate a una persona che avete temuto a lungo, che sia un amico o il vostro datore di lavoro fa poca differenza: basta essere passivi, bisogna mettere i puntini sulle “i”.

Oroscopo di domani 30 maggio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giornata afrodisiaca per voi che siete a caccia di emozioni forti. L’amore finalmente busserà alla vostra porta, cercate di farvi trovare al meglio e soprattutto mettete da parte le delusioni del passato.

Cari Cancro, avete qualche progetto di troppo sulla vostra scrivania e la confusione vi manderà nel panico. Chiedete aiuto prima che sia troppo tardi.

Maggio è quasi finito e vorreste già catapultarvi su un lettino in spiaggia. Per le vacanze ci vuole ancora un po’, ma il vostro atteggiamento è sicuramente utile ad affrontare il resto della settimana.

Oroscopo di domani 30 maggio 2019 | Vergine

Cari Vergine, una lite amorosa vi ha messo di malumore e siete combattuti: dare corda all’orgoglio o ascoltare la ragione? Non vi è chiaro chi tra i due debba compiere il primo passo, meglio rifletterci un po’ su.

Giornata luminosa per la Bilancia. Vi rimetterete in piedi da soli senza l’aiuto di nessuno e il vostro buonumore sarà contagioso.

Cari Scorpione, progettare così a lungo termine potrebbe arrecare più danni che gioie. Cercate di tenere la testa sulle spalle e di non farla vagare troppo tra le nuvole, avete bisogno di tutta la razionalità possibile per arrivare al fine settimana.

Oroscopo di domani 30 maggio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, non c’è niente di meglio della combinazione divano-televisione. Vorreste darvi completamente all’ozio, peccato che il dovere chiama e dovete assolutamente rispondere altrimenti potreste perdere tutti i punti guadagnati finora.

Questo sarà un giovedì impegnativo per voi che vorreste concedervi qualche sfizio in più e invece, a causa di un freno economico, non potrete farlo. Siete un po’ preoccupati delle vostre finanze ultimamente, siate parsimoniosi.

Cari Acquario, il venerdì è quasi arrivato ma avete qualche angoscia riguardo il weekend, sarà che forse vi tocca lavorare e non ne avete proprio voglia o sarà perché la vostra famiglia ha creato un ambiente ostile che vi rigetta. Cercate di non dare troppo peso a quello che esce dalla bocca degli altri, almeno per la giornata di domani.

Cari Pesci, quante scintille con il vostro partner! L’amore vi sorride, non vi siete mai sentiti così innamorati come in questo momento e non c’è di che preoccuparsi, neanche di quelle malelingue che vogliono soltanto mettere zizzania. Ascoltate il vostro cuore, il resto è superfluo.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 30 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

