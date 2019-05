M5s dissidi interni | Di Maio sotto attacco | Crisi M5s

M5s dissidi interni – Il risultato delle elezioni europee ha aperto nuovi fronti di scontro non solo tra Lega e M5s, ma anche all’interno del Movimento stesso.

I 5 Stelle hanno ottenuto solo il 17 per cento delle preferenze, mentre il Carroccio ha superato la soglia del 30 per cento ribaltando così gli equilibri all’interno della maggioranza.

La colpa della debacle pentastellata è stata addossata da diversi esponenti all’attuale leader politico, Luigi Di Maio. Si è quindi aperto uno scontro interno al Movimento dopo le elezioni europee.

Chi si è espresso apertamente contro il vicepremier pentatsellato? Quali sono le accuse contro Di Maio?

M5s dissidi interni | Paragone

Uno dei primi a chiedere una risposta concreta agli esiti delle urne e a puntare il dito contro il leader 5 Stelle è il senatore Gianluigi Paragone, secondo cui quattro cariche per la stessa persona sono troppe. Luigi Di Maio infatti è contemporaneamente capo politico, vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico. (Qui la notizia)

Di Maio sotto attacco | Le parole di Fattori

A chiedere un passo indietro a Luigi Di Maio da una delle sue cariche è anche la senatrice M5S Elena Fattori. “Io rappresento la voce di quelli che in questi mesi avevano chiesto un cambio di rotta. Dissi in tempi non sospetti che Luigi non avrebbe dovuto ricoprire tutti quei ruoli, perché non ne ha fatto bene nessuno”.

Sempre parlando del leader 5 Stelle, Fattori afferma che Di Maio “non ha nessuna forza come leader perché non è cresciuto da nessuna parte, non è un Berlinguer. E’ una persona che rappresentava un popolo e ha sbagliato a volersi blindare. Se riorganizzazione ci deve essere, deve partire dalla base”.

Crisi M5s | Il dissidente De Falco

– A commentare i risultati delle elezioni anche Gregorio De Falco, senatore eletto con il Movimento Cinque Stelle e poi espulso per la sua opposizione al decreto sicurezza.

“Il capo politico del Movimento dovrebbe prendere atto della sconfitta e rassegnare le dimissioni, se avesse dignità. Ha sbagliato tutto. M5S è ridotto a metà di ciò che era”. (Qui l’intervista completa)

Il marito di Raggi

Un affondo contro il Movimento 5 Stelle e la sua gestione è arrivato anche dal marito della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Prima di tutto c’è l’IO e non il ‘NOI’, c’è la sgomitata e non l’abbraccio e finché non si prenderà coscienza trasformando la società in un una società solidale e informata non riusciremo mai a realizzare quello che è nei nostri sogni”, scrive Andrea Severini sul Blog delle Stelle. “Ci siamo chiusi come un partito tradizionale, ci siamo uniformati a quelli che abbiamo sempre combattuto, il partito non è il movimento”. (Qui l’articolo)