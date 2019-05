🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv New Amsterdam Canale 5 | Puntata | 26 maggio 2019

STASERA IN TV NEW AMSTERDAM CANALE 5 – Domenica 26 maggio cosa va in onda? Mentre Rai 1 lancia l’appuntamento settimanale con Che Tempo Che fa, Canale 5 risponde con un nuovo episodio di New Amsterdam, la serie televisiva americana approdata poi in casa mediaset che racconta delle vicende ospedaliere grazie al dottor Max Goodwin.

Cosa ci aspetta dunque in questa nuova puntata di New Amsterdam? Qual è la trama dell’episodio?

Prima di tutto è bene specificare che quella in onda questa sera sarà una puntata ridotta rispetto al solito. La causa è riconducibile alle elezioni europee, protagoniste della puntata di Matrix che verrà anticipata e dunque sottrarrà del tempo a New Amsterdam.

Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv New Amsterdam Canale 5 | Trama

“Un posto felice” è il titolo della nuova puntata di New Amsterdam, un eufemismo se si pensa che in realtà l’ospedale non è un posto così felice, soprattutto quando si tratta di Max Goodwin, il protagonista affetto da un cancro alla gola.

Le anticipazioni di New Amsterdam in onda il 26 maggio 2019

Max deve accettare il peggioramento della sua malattia. La dottoressa Stauton è preoccupata delle sue condizioni di salute, Max non riesce a ingerire cibo e la dottoressa ha pensato a un’alimentazione esterna che però Max non accetta. Dall’alto del suo orgoglio, il dottore non potrebbe mai accettare la sconfitta ma poi, trovandosi in estrema difficoltà, non può fare altro che alzare bandiera bianca e adottare il consiglio della dottoressa.

Parallelamente, in ospedale arriva una donna ferita. Si tratta di un’ufficiale di polizia ricoverata dopo essere stata investita mentre monitorava la viabilità.

Il sospettato è un veterano di guerra che viene inizialmente accusato di guida in stato d’ebrezza. In seguito, la Sharpe capirà che l’uomo in realtà ha avuto un ictus mentre era alla guida.

New Amsterdam vi aspetta su Canale 5 in prima serata domenica 26 maggio 2019.

Ecco dove vedere in tv e streaming la puntata di New Amsterdam