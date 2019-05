Stasera su Sky 24 maggio 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 24 MAGGIO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di venerdì 24 maggio 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, venerdì 24 maggio 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 24 maggio | Sky Cinema Uno

19:20 – Catch-22 Ep. 1

20:05 – Catch-22 Ep. 2

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hotel Gagarin Prima TV

Su Sky Cinema 1 arriva in prima tv il film Hotel Gagarin, del 2018, con Barbora Bobulova, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Caterina Shulha, Silvia D’Amico.

La trama: Cinque italiani squattrinati e in cerca di successo vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all’hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circondato soltanto da neve, scoppia una guerra e il produttore sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti, ma nonostante tutto la troupe trova il modo di trasformare questa esperienza spiacevole in un’occasione indimenticabile, che farà ritrovare loro la spensieratezza e la felicità perdute.

Sky Cinema Due

19.05 – Un sogno chiamato Florida

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Lo sciacallo – Nightcrawler

Sul canale 302 del vostro decoder il thriller Lo sciacallo – Nightcrawler, con Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, Rene Russo, Riz Ahmed e Marco Rodriguez.

La trama: Louis è un ladro di materiali edili quando lo incontriamo, non è chiaro cosa abbia fatto prima ma ora ruba rame, ferro e simili per rivenderli sottoprezzo ai cantieri con un obiettivo più grande: trovare un vero lavoro in una congiuntura economica non facile. Tuttavia nessuno assume un ladro. Un giorno è testimone di un incidente stradale e vede una troupe televisiva accorsa per riprendere l’accaduto, capisce che è un vero lavoro e uno che paga ma nemmeno in questo caso trova qualcuno pronto ad assumerlo così pensa di poter fare da sé e con i propri metodi (il furto) ruba il necessario per comprare un’attrezzatura di base e iniziare a girare le strade di Los Angeles in cerca di incidenti, furti e cronaca dura da rivendere ad un’emittente locale con pochi scrupoli.

Stasera su Sky 24 maggio | Sky Cinema Collection 19:30 – Una proposta per dire sì

21:15 – C’est la vie – Prendila come viene Su Cinema Collection (canale 303) viene proposta la commedia francese C’est la vie – Prendila come viene. La trama: Max è un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultima corvée è un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del XVII secolo con sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un’equipe fedele quanto incompetente. Niente ovviamente andrà come previsto e quelli che dovevano sorvegliare la riuscita dell’evento finiranno loro malgrado per boicottarlo. Sky Cinema Family 19:25 – Nut Job – Tutto Molto Divertente

21:00 – Zathura – Un’avventura spaziale La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) arriva il film Zathura – Un’avventura spaziale, con Tim Robbins, Dax Shepard, Jonah Bobo, Kristen Stewart, Josh Hutcherson. La trama: Danny e suo fratello Walter scoprono in cantina la scatola di un gioco chiamato “Zathura”: ma non appena iniziano a giocare, l’intera abitazione viene proiettata nello spazio. Impossibilitati a ritornare, devono proseguire la partita, mettendo da parte ogni rivalità e affrontando insieme incontri imprevisti e prove spettacolari… Stasera su Sky 24 maggio | Sky Cinema Action

19:10 – John Wick

21:00 – Operation Chromite – Uomini d’onore La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) offre Operation Chromite – Uomini d’onore, con Lee Jung-jae, Lee Beom-soo, Liam Neeson. La trama: Liam Neeson nella storia degli eroi che liberarono la Corea del Sud. 1950: una squadra di spie viene incaricata di ottenere le informazioni cruciali per spezzare il predominio dei nordcoreani. Sky Cinema Suspence 19.20 – Encounter – Il contatto

21.00 – La congiura degli innocenti Su Sky Cinema Suspence (canale 306) stasera un grande classico di Alfred Hitchcock, La congiura degli innocenti, del 1955. La trama: Nelle campagne del New England un bambino ode all’improvviso tre colpi di fucile. Un cadavere viene trovato da un vecchio capitano che crede di essere responsabile della morte dell’uomo mentre era a caccia. Senza batter ciglio (o mostrare alcun senso di colpa) decide di nascondere il corpo, credendo impossibile che le autorità accettino l’ipotesi di una sparatoria accidentale. Prima che possa portare a termine il suo piano, però, numerosi personaggi irrompono nella vicenda, tra cui un artista locale, una matura signorina e la moglie del defunto. Stasera su Sky 24 maggio | Sky Cinema Romance 19:20 – La rivincita delle bionde

21:00 – Noi siamo tutto La guida tv di Sky Cinema Romance (canale 307) prevede la commedia sentimentale Noi siamo tutto, con Amandla Stenberg e Nick Robinson. La trama: Madeline è un'adolescente praticamente prigioniera della propria casa da 17 anni, in quanto affetta da una malattia rara che ha ridotto ai minimi termini le sue difese immunitarie. Un giorno un camion dei traslochi giunge nella sua via e Madeline, dalla finestra chiusa, vede per la prima volta Olly, il nuovo vicino. I loro sguardi si incrociano. Ha inizio cosi' una storia d'amore che dovrà superare ostacoli che sembrano insormontabili.

Sky Cinema Drama

19.10 – La canzone della vita – Danny Collins

21.00 – Per una vita migliore La programmazione Sky prevede su Cinema Drama (canale 308) il commovente film Per una vita migliore, con Damian Bichir. La trama: Los Angeles: un immigrato messicano affronta una lunga odissea per ritrovare il suo furgoncino rubato. Stasera su Sky 24 maggio | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.20 – I visitatori alla conquista dell’America

21.00 – Come ti ammazzo il bodyguard La guida tv di Sky Cinema Comedy (canale 309) di stasera offre il film Come ti ammazzo il bodyguard, con protagonista Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Richard E. Grant, Salma Hayek e Joaquim de Almeida. La trama: Michael Bryce è una guardia del corpo impeccabile. Almeno fino a che un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid è un sicario con una lunga scia di sangue alle spalle e un curioso codice morale. Solo quest’ultimo può testimoniare al tribunale dell’Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha sin qui eliminato tutti i potenziali testimoni. I due dovranno cooperare, non senza qualche problema di ego e di carattere. Ecco il trailer: Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno continua il Mondiale Under 20 di calcio: la sfida di stasera, in diretta a partire dalle 20.20, è Uruguay-Norvegia. Stasera su Sky 24 maggio | Sky Uno 18:35 – Master – Chef Australia

20:20 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – 4 ristoranti Spagna Questa sera torna l’appuntamento in prima serata su Sky Uno con 4 ristoranti Spagna, il format spagnolo del famoso programma di cucina, in prima tv per l’Italia.