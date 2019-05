Stasera su Sky 23 maggio 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 23 MAGGIO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di giovedì 23 maggio 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Tutti i programmi in tv stasera

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, giovedì 23 maggio 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera su Sky 23 maggio | Sky Cinema Uno

19:15 – Take Me Home Tonight

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Survivor

Sul canale 301 arriva il film Survivor, del 2015, Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, James D’Arcy, Angela Bassett, Roger Rees, Robert Forster, Frances de la Tour.

La trama: Un’impiegata del dipartimento di Stato, appena inviata all’ambasciata americana a Londra, è incaricata di fermare l’entrata dei terroristi negli Stati Uniti. La nuova missione la mette però sotto i riflettori e ben presto si ritrova accusata di crimini che non ha commesso. Screditata, è costretta a mettersi in fuga e a cercare di fermare un attacco terroristico previsto per la vigilia di Capodanno a Times Square.

Di seguito, il trailer:

Sky Cinema Due

18.50 – La forma dell’acqua

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Morto tra una settimana…O ti ridiamo i soldi

Sul canale 302 del vostro decoder la commedia del 2018 Morto tra una settimana…O ti ridiamo i soldi, con Tom Wilkinson.

La trama: Uno scrittore ingaggia un killer per farsi uccidere. Cambierà idea, ma l’assassino ha intenzione di rispettare gli accordi.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 23 maggio | Sky Cinema Collection 19:45 – Matrimonio con sorpresa

21:15 – The Best Man Su Cinema Collection (canale 303) viene proposto il film The Best Man, del 1999, con Nia Long, Taye Diggs, Morris Chestnut, Sanaa Lathan. La trama: Dopo aver scritto un libro di successo, Harper Stewart fatica a nascondere il fatto che tutti i personaggi presenti nel romanzo siano ispirati al gruppo di amici che lo circonda e agli amori che ha vissuto. Il momento della verità arriva quando l’uomo deve fare da testimone di nozze per il compagno di scorribande Lance. Sky Cinema Family 19:30 – Asterix e il regno degli dei

21:00 – Sydney White – Biancaneve al college La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) arriva il film Sydney White – Biancaneve al college, con Amanda Bynes, Sara Paxton, Matt Long, Jack Carpenter, Crystal Hunt. La trama: Sydney White ha perso la madre a nove anni ed è cresciuta con il padre idraulico. Maschiaccio e anticonformista, si appresta a frequentare il college con la speranza di entrare nella prestigiosa confraternita Kappa, di cui era stata membra sua madre. Ma quando si scontra con la presidente, l’antipatica Rachel, capisce che la cosa non fa per lei e si trasferisce in una casa abitata da sette studenti emarginati. Nasce una grande amicizia tra i ragazzi e Sydney, che con loro preparerà la rivincita contro le rivali. Senza dimenticare di conquistare il cuore del bel Tyler. Stasera su Sky 23 maggio | Sky Cinema Action

19:05 – Predator

21:00 – Fuga da Alcatraz La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) offre un grande classico del cinema, Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert Blossom. La trama: Frank Morris, reo di molte fughe dalle carceri statunitensi, viene trasferito al penitenziario di Alcatraz, denominato “The Rock” e famoso per le condizioni che vi rendono impossibili le evasioni. Ecco il trailer: Sky Cinema Suspence 19.25 – Drone – Scegli il tuo nemico

21.00 – La regina del peccato Su Sky Cinema Suspence (canale 306) stasera il film thriller La regina del peccato, del 2017. La trama: Desiderio e paura in un thriller sui lati oscuri della personalità. Per uscire dalla routine della vita coniugale, una donna mostra il suo volto più disinibito a uno sconosciuto. Stasera su Sky 23 maggio | Sky Cinema Romance 19:20 – Management – Un amore in fuga

21:00 – Blonde Ambition – Una bionda a NY La guida tv di Sky Cinema Romance (canale 307) prevede la commedia Blonde Ambition – Una bionda a NY, con Jessica Simpson, Luke Wilson, Rachael Leigh Cook, Penelope Ann Miller, Andy Dick, Drew Fuller. La trama: Katie (Jessica Simpson) è una ragazza di provincia, inconsapevole della sua bellezza esplosiva e del suo potere seduttivo. Quando si trasferisce nella Grande Mela dovrà agire con astuzia e coraggio per tener testa agli spietati uomini d’affari che occupano i piani alti di Manhattan e riuscire a realizzare i propri sogni…

Sky Cinema Drama

19.00 – Un sacchetto di biglie

21.00 – Hardball La programmazione Sky prevede su Cinema Drama (canale 308) un film drammatico, Hardball, con Keanu Reeves e Diane Lane. La trama: Conor è un giovane senza arte né parte dedito all’alcol e alle scommesse; come se non bastasse deve soldi a un sacco di gente. L’unica possibilità che gli si presenta è quella di allenare una squadra di baseball formata da ragazzi lontanissimi dal professionismo. Ma anche un’occasione tanto modesta può valere come prova di carattere. Stasera su Sky 23 maggio | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.10 – Amiche da morire

21.00 – Il vegetale La guida tv di Sky Cinema Comedy (canale 309) di stasera offre il film Il vegetale, la prima pellicola con protagonista Fabio Rovazzi. La trama: Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano “con vista sul futuro”. Fabio è alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa che il suo punto debole è la fiducia, tanto quella in se stesso quanto quella (per lo più mal riposta) negli altri. Il suo coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e si accontenta di fare il fattorino per un ristorante giapponese. Ecco il trailer: Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno arriva l’attesissimo Mondiale di calcio under 20. La partita di questa sera è Polonia-Colombia. Stasera su Sky 23 maggio | Sky Uno 19:15 – Master – Chef Australia

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – EPCC Questa sera torna un nuovo appuntamento con EPCC, E poi c’è Cattelan, che torna a intrattenere il pubblico con nuovi ospiti in studio.