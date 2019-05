Stasera su Sky 21 maggio 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 21 MAGGIO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di martedì 21 maggio 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, martedì 21 maggio 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

19:05 – Overboard

21:15 – Catch-22

Sul canale 301 di Sky, va in onda la prima puntata di Catch-22, la serie prodotta, diretta e interpretata da George Clooney.

La trama: Catch-22 è una storia di guerra molto particolare, basata sull’omonimo romanzo antimilitarista di Joseph Heller del 1961, edito in Italia da Bompiani con il titolo “Comma 22”. La serie segue le avventure di uno squadrone di giovani aviatori dell’esercito degli Stati Uniti, di stanza in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Al centro della storia c’è il Capitano John Yossarian (detto YoYo), un bombardiere dell’Air Force che per evitare la guerra aveva scelto di arruolarsi in aviazione, sperando che il conflitto sarebbe durato meno del suo addestramento. Yossarian è un anti-eroe ribelle e iconico, che si sforza di mantenere il suo equilibrio mentale, lottando contro il sistema militare.

19.10 – Oltre la notte

21.15 – Unsane

Sul canale 302 del vostro decoder il film Unsane, con Amy Irving, Joshua Leonard, Aimee Mullins, Juno Temple e Claire Foy.

La trama : Ike, cronista di New York, ha soltanto un’ora per consegnare il suo pezzo e sente parlare di Maggie, una ragazza del Maryland che ha il terrore delle nozze e che e’ solita scappare davanti all’altare. Incuriosito Ike scrive un articolo su Maggie, attivando una reazione a catena che lo porta ad Hale, la città di Maggie.

La trama : Sawyer Valentini è una giovane donna, vittima di stalking, che lascia Boston per la Pennsylvania in cerca di una nuova vita. Ma il nuovo lavoro non è l’affascinante opportunità che si aspettava, nella nuova città non si sente mai al sicuro, il passato la perseguita. Così decide di consultare una specialista, ma si ritroverà involontariamente sottoposta a un trattamento presso l’Highland Creek Behavioral Center. Nella clinica psichiatrica si ritrova faccia a faccia con la sua più grande paura: ma è reale o solo frutto della sua mente? Nessuno sembra credere alle sue parole e di fronte ad autorità incapaci o riluttanti ad aiutarla, Sawyer è costretta ad affrontare da sola i fantasmi del passato.

Stasera su Sky 21 maggio | Sky Cinema Action

18:30 – Black Hawk Down

21:00 – Timeline

La guida tv di stasera 20 maggio, su Sky Cinema Action (canale 305), offre il film Timeline, con Paul Walker, Frances O’Connor, Gerard Butler, Billy Connolly, Ethan Embry, Anna Friel.

La trama: Tratto dal bestseller di Michael Crichton, questo racconto narra le avventure di alcuni archeologi che per loro delizia hanno l’opportunità di tornare con una macchina del tempo nel medioevo per cercare il loro professore perduto. Il libro è meglio ma il film intrattiene molto bene.

Sky Cinema Suspence

19.15 – La vedova Winchester

21.00 – Black Butterfly

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) stasera il film Black Butterfly, del 2017, con Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Perabo.

La trama: La vita di uno scrittore in crisi creativa viene stravolta da un vagabondo che ha qualcosa da nascondere.

Stasera su Sky 21 maggio | Sky Cinema Romance

19:20 – Il sole a mezzanotte – Midnight Sun

21:00 – Step Up All In

La guida tv di Sky Cinema Romance (canale 307) prevede il film Step Up All In, con Ryan Guzman, Briana Evigan, Adam G. Sevani, Misha Gabriel Hamilton.

La trama: Sean Asa, ballerino di strada di Miami, si trasferisce a Hollywood per trovare fortuna e fama prima di scoprire che le probabilità di sfondare nella danza professionista sono quasi scarse. Quando però la nuova crew che forma con la bella e testarda Andie raggiunge le fasi finali di un reality televisivo a Las Vegas, Sean avrà la possibilità di realizzare i suoi desideri solo se metterà da parte alcune vecchie rivalità per concentrarsi sul ballo, ciò che ama più di ogni altra cosa.

Sky Cinema Drama

18.55 – Instructions not Included

21.00 – Cuori puri

La programmazione Sky del 21 maggio prevede su Cinema Drama (canale 308) il film Cuori puri, con Federico Pacifici, Antonella Attili, Barbora Bobulova, Stefano Fresi ed Edoardo Pesce.

La trama: Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 17 anni, vive sola con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo violento e dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di macchine che confina con un grande campo rom. Quando si incontrano nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio l’uno dell’altra cresce sempre di più, fino a quando Agnese, convinta di aver tradito i suoi ideali, prende una decisione estrema nella speranza di poter cancellare il peccato commesso.

Stasera su Sky 21 maggio | Guida tv Sky Cinema Comedy

19.15 – Ma tu di che segno 6?

21.00 – Caccia al tesoro

La guida tv di Sky Cinema Comedy (canale 309) di stasera offre Caccia al tesoro, commedia comica del 2017 con Carlo Buccirosso, Vincenzo Salemme, Benedetto Casillo, Christiane Filangieri e Francesco Di Leva.

La trama: Da anni Domenico non paga l’affitto del Teatro della Speranza di Napoli di cui è capocomico, e il proprietario dello stabile ne ordina la chiusura immediata. Non solo: giunto a casa, Domenico scopre che il nipotino Antonio ha bisogno di parecchi denari per farsi “aggiustare il cuore” in una clinica americana. Che fare? Siamo a Napoli, dunque ci si rivolge San Gennaro.

Sky Sport Uno

Cosa vedere su Sky Sport Uno in questo martedì 21 maggio? Alle 21 c’è gara 4 dei playoff dell’NBA tra Portland e Golden State. Match point per i Warriors, capaci per due volte di rimontare e sorpassare in dirittura Portland.

Stasera su Sky 21 maggio | Sky Uno

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – Cuochi d’Italia

Questa sera torna l’appuntamento in prima serata su Sky Uno con Cuochi d’Italia. Noi abbiamo già fame. E voi?