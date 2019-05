🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Rush Rai 1 21 maggio | Niki Lauda | Trama

STASERA IN TV RUSH RAI 1 – Questa sera Rai 1 propone Rush, il film dedicato a Niki Lauda e all’intensa rivalità con James Hunt. Entrambi nel giro di Formula 1, Lauda e Hunt hanno avviato la propria carriera con una faida andata avanti per anni e che è il cuore pulsante della pellicola.

Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1 va in onda Rush, che racconta la storia di Niki Lauda e James Hunt. I due campioni si sono incontrati per la prima volta sui circuiti di Formula 3. Due esponenti dell’automobilismo che non potrebbero essere l’uno più diverso dall’altro. Mentre Niki Lauda (interpretato da Daniel Bruhl) è rappresentato come un uomo razionale e metodico, James Hunt è un rinomato playboy che vuole vivere la vita senza freni.

La competizione tra questi due personaggi anima l’intera pellicola che ripercorre gli albori della loro carriera (negli anni ’70) fino ad arrivare agli anni più recenti.

Non a caso, Rush parlerà anche del terribile incidente di cui fu protagonista Niki Lauda: il pilota si ferì gravemente sul circuito del Nürburgring, ma per fortuna ne uscì vivo.

Rush arriva su Rai 1 dopo che il pilota di Formula 1 è venuto a mancare nella giornata del 20 maggio 2019. In principio, la Rai aveva inserito nel suo palinsesto il film La nostra terra con protagonista Stefano Accorsi ma ha poi scelto di rendere omaggio a un campione della Formula 1 venuto a mancare all’età di 70 anni.

Nel cast del film figurano Chris Hemsworth come James Hunt, mentre Niki Lauda è interpretato da DAniel Bruhl. Al loro fianco, vedremo Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara e Pierfrancesco Favino.



Rush vi aspetta questa sera su Rai 1.

