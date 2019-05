Assegni familiari tabelle 2019 | Nuove tabelle Inps | Pdf | Circolare | News

Assegni familiari tabelle 2019 – Novità importanti dall’Inps per quanto riguarda gli assegni familiari 2019. Con la circolare n.66 del 17 maggio 2019 (clicca qui per scaricare il pdf), infatti, l’istituto di previdenza ha diffuso le nuove tabelle con gli importi degli ANF che saranno valide tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 con i nuovi limiti di reddito e le rivalutazioni.

Ogni anno, infatti, tali limiti e importi devono essere aggiornati sulla base delle variazioni sull’indice dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT. Questa volta tale variazione, calcolata quindi tra il 2017 e il 2018, è stata del +1.1 per cento.

E proprio in base a quest’ultima sono stati rivalutati i limiti di reddito nelle tabelle contenenti i nuovi importi relativi agli ANF per il 2019-2020.

Come ogni anno nelle tabelle sono presenti, quindi, le diverse fasce di reddito con il rispettivo importo spettante, calcolato anche in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

Solo per riportare qualche esempio, un nucleo familiare con un reddito fino a 14.701,55 euro riceverà un assegno di:

137.50 euro se i componenti del nucleo familiare sono 3

se i componenti del nucleo familiare sono 3 258.33 euro se sono 4

375 euro se sono 5

Con un reddito compreso tra 20.111,70 e 20.229,32 euro, invece, il nucleo riceverà un assegno di:

101.08 euro se i componenti sono 3

se i componenti sono 3 207.42 euro se sono 4

329.96 euro se sono 5

È possibile scaricare le tabelle 2019-2020 cliccando qui.

Assegni familiari tabelle 2019 | Cosa sono gli Anf

Gli ANF, che è acronimo di assegni per il nucleo familiare, sono una prestazione di sostegno al reddito che viene erogata dall’Inps alle famiglie di lavoratori dipendenti o ai pensionati che risultano a carico dell’istituto di previdenza sociale.

Gli importi concessi degli assegni familiari variano sulla base del reddito familiare, della sua composizione e tipologia e, come già anticipato, subiscono delle variazioni annue sulla base di quelle dell’indice dei prezzi al consumo.

Qui tutto quello che c’è da sapere sugli assegni familiari 2019.

Assegni familiari tabelle 2019 | Richiesta solo online

Ad aprile 2019, con la circolare n.45 del 22 marzo 2019, l’Inps ha dato una notizia importante per quanto riguarda le modalità per richiedere gli assegni familiari: la domanda, infatti, che prima veniva presentata direttamente dal datore di lavoro dopo che il dipendente gli consegnava il modulo richiesta debitamente compilato, deve ora essere trasmessa solo ed esclusivamente per via telematica.

È possibile trasmettere la richiesta sia in autonomia se in possesso di Pin dispositivo o di credenziali Spid (qui come si ottengono) che con l’ausilio di un ente di Patronato.

Qui tutti i dettagli sulla richiesta online per gli ANF.