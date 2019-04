REDDITO DI CITTADINANZA REQUISITI ISEE – Il reddito di cittadinanza, la nuova misura fortemente voluta dal M5s, è ora legge con il via libera definitivo dell’Aula del Senato giunto nel pomeriggio del 27 marzo 2019.

Qui abbiamo spiegato quali sono le modifiche riguardanti il reddito di cittadinanza apportate al testo del decreto dopo la conclusione dell’iter parlamentare. Tali modifiche si sono poi tradotte in un aggiornamento del modello per fare domanda per il sussidio: i nuovi moduli possono essere, come in precedenza, reperiti sul sito dell’Inps.

Le richieste per il reddito di cittadinanza sono partite il 6 marzo: queste possono essere sul sito ufficiale – presentato lo scorso 4 febbraio dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio – oppure recandosi in un Caf , in un patronato o in un ufficio delle Poste.

Condizione necessaria per presentare domanda online è il possesso delle credenziali Spid (qui come si richiedono).

Reddito e pensione di cittadinanza: ecco i nuovi moduli Inps per fare domanda | Le novità

Reddito di cittadinanza requisiti Isee | Quali sono

Per ottenere il reddito di cittadinanza, che è una misura di contrasto alla povertà che mira anche ad affiancare il richiedente nel suo percorso nella ricerca di un lavoro, viene concesso a chi possiede determinati requisiti di reddito.

Per tale ragione è necessario presentare un’attestazione Isee aggiornata all’anno in corso, quindi il 2019, in modo tale che l’Inps possa verificare il possesso di questi requisiti da parte del richiedente.

Se si vuole ottenere il beneficio economico ad aprile, occorre quindi richiedere il proprio Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) recandosi in un Caf o all’Inps.

Ma quali sono i requisiti Isee di cui è necessario essere in possesso per ottenere il reddito di cittadinanza?

Sul sito dedicato al RdC si può leggere che il sussidio è concesso ai nuclei familiari con:

un valore ISEE inferiore a 9.360 euro

inferiore a un valore del patrimonio immobiliare , diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30 mila euro

, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro per il single , incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10 mila euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5 mila euro in più per ogni componente con disabilità).

non superiore a euro per il , incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10 mila euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5 mila euro in più per ogni componente con disabilità). un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Reddito di cittadinanza requisiti Isee | Che cos’è l’Isee

L’indicatore della situazione economica equivalente, il cui acronimo è Isee, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica del nucleo familiare.

È un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

Qui tutto quello che c’è da sapere sull’Isee 2019: le novità e i documenti da presentare per il calcolo.