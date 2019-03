“Il cancro colpisce le donne che non fanno figli”: la frase schock della relatrice del Congresso di Verona

Il Forum della famiglia di Verona è finito al centro delle polemiche ancor prima del suo inizio per le idee che vengono promosse dai suoi relatori e che si pongono come obiettivo finale la difesa della famiglia tradizionale.

I “nemici” del Congresso sono quindi tutti coloro che minacciano l’unica unione naturale (per così dire), ma sembra comprendano anche le donne malate di cancro.

>>Sorpresa al Congresso della famiglia a Verona: c’è anche una senatrice 5 Stelle

Secondo quanto denunciato dal blog “Le Amazzoni Furiose”, tra i relatori del Forum vi è anche Babette Francis, fondatrice dell’organizzazione Endeavour Forum.

La Francis è nota per essersi scagliata in precedenza contro le donne che avevano “scelto la carriera” anziché mettere su famiglia, ma il suo commento più scandaloso è quello rivolto a tutte coloro che avevano avuto un cancro.

“Se non avete figli avete un rischio parecchio più alto di ammalarvi di cancro al seno”, aveva affermato Babette Francis in una conferenza tenuta nel 2016 a Tbilisi, in Georgia.

Per la Francis quindi prevenire i tumori è facile: “Fate tanti bambini, a 20 anni invece che a 30, e allattateli il più a lungo possibile”.

Come detto, a segnalare la presenza della fondatrice dell’organizzazione Endeavour Forum a Verona è stato il blog “Le Amazzoni Furiose”, che spiega come “nel corso di ogni edizione la nostra malattia viene indicata come il risultato del non avere figli da giovani, del non averli allattati o di aver abortito volontariamente”.

“Affermazioni che oltre a gettare ancora una volta la croce addosso a chi di cancro al seno si è ammalata con e senza figli, magari perché non ha fatto nemmeno in tempo ad averne a causa della malattia, non hanno alcun fondamento scientifico”, si legge ancora sul blog.

>>> Le attiviste di Non Una di Meno a TPI: “Una marea femminista invaderà Verona”