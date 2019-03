Ascolti tv domenica 17 marzo | Che Tempo Che Fa | Il silenzio dell’acqua | The Good Doctor | Le Iene | Auditel di ieri sera

Ascolti tv domenica 17 marzo – Quella di ieri sera, domenica 17 marzo 2019, era la serata della verità per Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, dopo gli ascolti non troppo esaltanti delle ultime due settimane che avevano alimentato le voci su un possibile divorzio del conduttore – considerato un po’ troppo progressista dalla maggioranza di governo – dalla prima rete nazionale.

La sfida di ieri sera era molto difficile per il talk di Rai 1, che doveva vedersela con la fiction Il silenzio dell’acqua di Canale 5 e Le Iene su Italia 1. Avversari che solo qualche settimana fa avrebbe sconfitto a occhi chiusi, ma che oggi invece diventano temibili in un periodo in cui Che Tempo Che Fa non sembra essere apprezzato come prima.

E infatti gli ascolti tv di ieri sera sono stati spalmati tra più reti. Alla fine, tuttavia, la puntata di Che Tempo Che Fa è riuscita a spuntarla nella battaglia per gli ascolti, anche se con poco margine rispetto al passato: 3.520.000 spettatori pari al 13.8% di share hanno seguito la trasmissione. Un dato sempre più lontano ai 5 milioni stabili che si sintonizzavano sul programma di Fazio solo un mese fa.

La terza puntata de Il silenzio dell’acqua, comunque, ha ottenuto su Canale 5 un ottimo riscontro di pubblico, grazie a 2.840.000 spettatori (12.2%).

Su Italia 1, poi, Le Iene Show ha ottenuto 1.704.000 ascolti e uno share del 10%, venendo superato anche dagli episodi inediti della serie The Good Doctor 2, su Rai 2, vista da ben 2.316.000 persone (9,3%).

A chiudere la serata sui programmi generalisti c’erano Amore criminale, su Rai 3, e il film Bernadette: miracolo a Lourdes, su Rete 4. I due programmi hanno catturato l’attenzione rispettivamente di 1.075.000 e 798.000 persone, con uno share del 4,6% e del 3,6%.

Infine, su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha ottenuto 505.000 ascolti (share del 2,2%), mentre sul Nove Camionisti in trattoria 3 si è fermato a 508.000 e il 2%.

Ascolti tv domenica 17 marzo | Access prime time

Come succede ogni domenica, la presenza in palinsesto di Che Tempo Che Fa su Rai 1 (che inizia alle 20.35) lascia ampio spazio di manovra a Canale 5 nella fase Access prime time. Per questo motivo, Paperissima Sprint ha avuto vita facile nel diventare il programma più visto di questa fascia, con 4.204.000 persone e uno share del 16,4%.

In termini assoluti, il programma di Antonio Ricci ha superato di gran lunga anche Che Tempo Che Fa.

Sugli altri canali, Quelli che il calcio dopo il TG su Rai 2 ha registrato 1.350.000 telespettatori e uno share del 5,2%, mentre su Rai 3 Grazie dei fiori ha ottenuto il % e il 5,3% con 1.345.000 spettatori.

Su Italia 1 invece CSI ha totalizzato 1.171.000 ascolti (4,7%), mentre su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha ottenuto 928.000 ascolti e il 3,7%.